Rishi Sunaks 100 Tage

UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS Die geschluckte Kröte: Viele Parteigänger der Tories wollten die Vorsitzdebatte nicht endlos fortführen

Am Donnerstag bezieht Rishi Sunak bereits seit 100 Tagen als britischer Regierungschef sein Büro in der Downing Street. Doch bereits am Sonntag erreichte seine Regentschaft ihren bisherigen Tiefpunkt: Wegen einer Steueraffäre entließ Sunak den Generalsekretär seiner Partei, Nadhim Zahawi, der auch Minister ohne Portefeuille in seinem Kabinett war.

Es war nur eine unter vielen Negativmeldungen, die in den vergangenen Monaten in immer kürzeren Abständen vernommen werden. Rishi Sunak hatte den Sitz des Regierungschefs am 25. Oktober von der Kurzzeit-Premierministerin Elizabeth Truss übernommen. Im Sommer war er noch in der Mitgliederabstimmung um die Nachfolge von Boris Johnson an Truss gescheitert.

Sunak übernahm ohne Mitgliederbefragung und galt in den konservativen Medien als Hoffnungsträger: politisch weniger erfahren, aber mit einer beachtlichen Visitenkarte aus der Londoner City ausgestattet – war er doch zuvor hochverdienender Hedgefondsmanager. Viele konservative Parteimitglieder waren nicht von Sunak überzeugt, doch man schluckte die Kröte, um die Vorsitzdebatte nicht endlos weiterzuführen.

Mit dem steinreichen Sunak, der gemeinsam mit seiner Frau ein Milliardenvermögen anhäufte – manche Kommentatoren vermuten, er sei der reichste britische Abgeordnete aller Zeiten – war nicht gerade ein Mann gefunden, der für Volksnähe inmitten der Teuerungswelle stand. Doch er versprach einen neuen politischen Stil, die Tories hinter sich zu einen und sie aus dem Stimmungstief zu führen. Am 26. Oktober zog er mit dem Versprechen in die Downing Street ein, »aufzuräumen und das Vertrauen zurückzugewinnen«.

100 Tage später ist davon nichts übrig. Außer Angriffe auf gewerkschaftliche und demokratische Rechte und eine harte Haltung gegenüber den Forderungen von Arbeitern, wie sie Großbritannien seit Margaret Thatcher nicht mehr kannte, hat er nichts vorzuweisen. Statt die Tories zu konsolidieren fallen diese unter Sunak in den Umfragen weiter ab: In einer aktuellen Umfrage im Auftrag von Politico liegt Labour 23 Prozentpunkte vor den Conservatives. Wären heute Wahlen, würden 48 Prozent Labour wählen – ein Plus von 15 Prozent –, wogegen die Konservativen nur noch gerade einmal ein Viertel aller Stimmen bekommen würden.

Deutlicher wird der Absturz der Tories, wenn die Sitzverteilung durch das Mehrheitswahlrecht betrachtet wird. Würde jetzt gewählt, erhielte Labour zwei Drittel der Sitze oder mehr, die Tories würden nach aktuellen Umfragen dagegen ihr schlechtestes Wahlergebnis seit Dekaden einfahren und gar den größten prozentualen Verlust seit 1906. Und das trotz des bei der Labour-Basis und den derzeit im Arbeitskampf befindlichen Gewerkschaften unbeliebten rechten Labour-Chefs Keir Starmer. Es dürfte aber wohl genau die arbeiterfeindliche Politik von Starmer sein, die grüne und liberale Wähler bei den nächsten Wahlen taktisch für Labour stimmen lässt, um die Tories aus dem Amt zu jagen.

Der größte Gegenwind für Sunak kommt derzeit von der Gewerkschaftsbewegung, der er sich mit eiserner Hand und gewerkschaftsfeindlicher Gesetzgebung entgegen zu stellen versucht. Das gelingt ihm aber nicht – im Gegenteil: Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage von Sky News glauben 37 Prozent der Briten, dass die Gewerkschaften eine positive Rolle in der Gesellschaft spielen, ein Plus von zwei Prozent seit im Juli die Arbeitskämpfe begannen. Dagegen sank der Anteil jener, die Gewerkschaften als etwas Negatives sehen um sechs auf 28 Prozent.

An Baustellen mangelt es Sunak nicht: In Nordirland gibt es weiterhin keine Regierung und keine Lösung im Streit um den »Brexit«. Mit Schottland verschärfen sich die Spannungen und werden nach der Frage des Referendums nun bald über die Frage der Einflussnahme auf schottische Gesetze durch London zum zweiten Mal vor Gericht ausgetragen. Die Beamtengewerkschaft Public and Commercial Services Union (PCS) boykottiert Abschiebeflüge nach Ruanda. Sunaks Austeritätspolitik spart die BBC kaputt, womit ein Ende der Regionalsender droht. Ärzte warnen seit Dezember, dass aufgrund des desolaten Zustands des Gesundheitssystems NHS wöchentlich 500 vermeidbare Todesfälle zu beklagen sind. Die Liste könnte noch lange weitergeführt werden.

Dazu kommen noch persönliche Fehltritte. So erhielt Sunak am 20. Januar eine zweite Strafanzeige, da er in seiner Limousine nicht angegurtet fuhr. Selbst der liberalkonservative Economist bezeichnete Sunaks erste 100 Tage als »unglücklich«.

Rishi Sunak kam in einer schweren Krise der Tories als ein Hoffnungsträger der rechten Presse und der liberalen Eliten in der Londoner City an die Spitze. Doch er hatte bereits im Sommer die Mitgliederabstimmung um die Johnson-Nachfolge gegen die gescheiterte Elizabeth Truss verloren und sich dann nicht mehr selbst einer Wahl durch die Mitglieder stellen müssen. Seine innerparteiliche Basis ist daher dünn.

Er wird an der Macht gehalten, nicht wegen seiner Person und seiner Politik, sondern weil die Tories keine weitere Debatten um den Vorsitz verkraften können und innerparteiliche Streitigkeiten im Kampf gegen Arbeiter und Gewerkschaften hintangestellt werden. Wie schwach Sunak ist, zeigte sich in einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage von iNews: Unter den konservativen Wählern von 2019 glauben 49 Prozent, dass Boris Johnson ein besserer Regierungschef wäre. Nur 37 Prozent unterstützen Sunak.

Johnson kann warten. Er hat Mitte Januar einen millionenschweren Deal für seine politischen Memoiren mit dem Verlagsriesen Harper-Collins unterzeichnet. Nicht unwahrscheinlich, dass er die Werbetrommel für sein Buch rührt, um eine zweite Amtszeit einzuleiten.