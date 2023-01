So geht Klassenkampf

REUTERS/Eric Gaillard Streik und Gewerkschaftsprotest gegen die »Rentenreform« in Nizza am Dienstag

Der Protest war noch heftiger als vor zwei Wochen: Deutlich mehr als zweieinhalb Millionen Menschen protestierten in Frankreich gegen das Rentendiktat des rechten Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Premierministerin Élisabeth Borne. Am »schwarzen Dienstag«, ausgerufen von den acht vereinigten Gewerkschaften des Landes, hatte die Staatsmacht in Paris, Marseille und anderen großen Städten 11.000 Polizisten gegen den Widerstand mobilisiert.

Die parlamentarische Linke (NUPES) versucht seit Montag, den Gesetzentwurf, den aktuell 75 Prozent der Franzosen ablehnen, mit mehr als 6.000 Änderungsanträgen zu Fall zu bringen. Sollte Macrons Bürgerblock »Renaissance« (RE) in der Nationalversammlung bis zum 26. März keine Mehrheit für die »Reform« finden, könnte die Regierung sie mit Hilfe des Artikels 49.3 der französischen Verfassung auch gegen Parlament und Bevölkerung per Dekret durchsetzen.

Bis zum späten Nachmittag trugen bei winterlichen Temperaturen Menschen aller Alters- und Berufsgruppen auf 240 Kundgebungen ihren Widerstand gegen Macron und sein Diktat auf die Straßen. Die Lohnabhängigen der fünf größten Raffinerien und Kraftstoffdepots in der Normandie, der Bretagne und im Südwesten Frankreichs bestreikten ihre Betriebe fast vollständig. Die Arbeit niedergelegt hatten auch Beschäftigte der öffentlichen Transportunternehmen und des staatlichen Bildungsbetriebs.

Wie erwartet lieferte die Regierung den Gewerkschaften, die den Ausstand und den Straßenprotest organisiert hatten, eine »Bataille de Chiffres« – einen Kampf um korrekte Zahlenangaben. Schulen und Universitäten hatten gegen Mittag 50 Prozent Streikbeteiligung gemeldet. Das Ministerium für Bildung halbierte die Zahl und meldete zur gleichen Zeit 25 Prozent.

»Macron ist sicher, dass er verloren hat«, erklärte in Marseille der frühere Minister, Oppositionsführer und Gründer der linken Bewegung La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon. Eine Analyse, die inzwischen auch mehr als ein Dutzend Abgeordnete der bürgerlich-rechten Parlamentsfraktion Les Républicains (LR) beunruhigt, deren Stimmen der Präsident braucht, wenn er seine »Reform« wie versprochen »demokratisch verabschieden« und nicht per Verfassungsartikel dekretieren will. Nicht nur die linke Opposition sondern auch der wissenschaftliche Dienst der Gewerkschaften verwiesen in den vergangenen Tagen auf »fatale Fehlprognosen« des Rentenorientierungsrats (Conseil d’orientation des retraites, COR), auf dessen Berechnungen sich Macrons Kata­strophenszenario für die Rentenkassen und seine Begründung für »die erforderliche« Verlängerung der Lebensarbeitszeit stützen. Der COR habe im Jahr 2013 ein Defizit von 22 Milliarden Euro für den Etat der Altersversorgung für 2022 vorhergesagt. Tatsächlich ermittelt worden sei ein Fehlbetrag von »nur« drei Milliarden.

Angesichts einer drohenden Niederlage im Parlament und geschlagen mit millionenfachem Protest aus dem Volk, ließ Macron jüngst seinen Innenminister Gérald Darmanin von der Leine. Auf der Straße seien jene zu finden, wütete Macrons Mann fürs Grobe, »die meinen, man müsse immer weniger arbeiten und das Recht auf Faulheit verteidigen«. Die Generalsekretärin der CGT-Teilgewerkschaft Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT), Sophie Binet, entgegnete im TV-Sender France Info, sie habe »nie so viele Führungskräfte im Streik gesehen wie an diesem Dienstag«.