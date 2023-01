Nachschlag: Coriolanus

Evans/AF Archive/Warner Bros./imago Der Joker weiß um den Wert einer programmatischen Illustration und fackelt einen gewaltigen Geldhaufen ab

»Alles, was euch interessiert, ist Geld, Geld, Geld. Diese Stadt hat ein anderes Kaliber von Kriminellen verdient. Ich liebe Dynamit, Schießpulver und Benzin, und die haben eines gemeinsam: Sie sind billig.« Der Joker präsentiert sich als Nihilist. Personifizierter Terror ohne Motiv. Dennoch gelten seine Anschläge zentralen Institutionen – Bank, Gefängnis, Krankenhaus. Der Joker weiß, was er tut. In einer Szene stakst er als Krankenschwester verkleidet aus dem Hospital, das er in die Luft sprengen will – in der Hand die Zündvorrichtung. Es gibt eine kleine Verzögerung, ein Schulterzucken, dann diebische Freude über die gewaltige Explosion. Batman wiederum kauert nach einer Straßenschlacht auf schwelenden Trümmern. Im Bildhintergrund wuseln Ordnungskräfte, während Brände die Nacht beleuchten, in die Batman in seiner tiefen Verzweiflung hineinstarrt. Nicht einmal er scheint diese Stadt noch schützen zu können, in der die Staatsanwälte beim Abendessen über die Rettung der Römischen Republik durch einen vom Volk erwählten starken Mann schwadronieren. (aha)