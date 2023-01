Der Geruch von Napalm am Morgen

Sven Simon/imago Kein Freund von Konventionen: Gerhard Henschel

Seinen von F. W. Bernstein illus­trierten, 1994 erschienenen ersten Krimi »Die gnadenlose Jagd« hatte er bereits vor 50 Jahren in der Grundschule verfasst. Vor einem guten Vierteljahrhundert verpasste er im Duett mit Wiglaf Droste in »Der Barbier von Bebra« der betroffenheitsbärtigen, bürgerbewegten deutschen Prominenz eine ordentliche Rasur, bevor er sie aufs literarische Schafott führte. Mit stilvoller Hinrichtung kennt sich Gerhard Henschel seit jeher so gut aus wie mit den Konventionen des (Regional-)Krimigenres, das er seit »Soko Heidefieber« (2020) zu persiflieren begann. Sein dritter »Überregionalkrimi« »Soko Börsenfieber« nun schnürt das genretypische Regelkorsett allerdings so weit auf, dass die titelgebende Sonderkommission zur Aufklärung der internationalen Mordserie an Finanzhaien per Harpunen und Bomben rasch gesprengt ist und Börsenfieber wie Börsianertode nur noch hintergründig die Handlung treiben.

Denn eigentlich zeigen hier drei Duos auf ihrem wilden Trip kreuz und quer über den südamerikanischen Subkontinent, was wahre Partner-, Freund- und Elternschaft zur Endzeit der Börsenkapitalisierung bedeuten.

Uelzens Erster Polizeihauptkommissar Gerold Gerold und seine Frau, die Zweite Hauptkommissarin Ute Fischer, folgen den Spuren eines südamerikanischen, führende Köpfe des internationalen Finanzwesens liquidierenden Gangsterkartells, das der Kommissare Drillinge Grietje, Gerreltje und Galtje entführt hat. Die als einzige überlebende Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs am Kap Horn havarierten, unverschuldet ins Visier des Drogen-, Waffen- und Mädchenhändlers Arturo Miguel Infante geratenen Schriftsteller Thomas Gsella und Frank Schulz wollen bloß zurück nach Hause, müssen aber auf irrwitzigen Umwegen ihre Freundschaft harten Proben unterziehen lassen.

Der MDR-Redakteur Rayk Wieland folgt dem ursprünglich wegen einer Autogrammesse auf den Subkontinent gereisten Taz-Redakteur Michael Ringel – inzwischen ist Ringel Schwiegersohn von Infante und umtriebiger Melonenhändler – nach Lateinamerika, um wiederum die gemeinsamen Freunde Gsella und Schulz ausfindig zu machen. Zum großen Finale auf dem Popocatépetl treffen die drei Duos schließlich auf ihre drei Hauptantagonisten. Der alte Nazi Hildur Graf Norbert von Hötzendorf, der die »liberal-marxistische Epoche« überwinden will und auf seinem 65. Geburtstag die »rechts-konservative HipHop-Band Fahnenstolz« ihren »NS Nuttenzerficker Rap« aufspielen lässt, erfährt in einem eruptiven Szenario auf dem Vulkan ebenso seine gerechte Strafe wie der selbstgekrönte Pontifex Christopherus II. Korbinian Scheuerlapp und der nach Weltherrschaft strebende Mafioso Don Alonso Hoyos. Dass bei dieser Gelegenheit von Joseph Fischer und Daniel Cohn-Bendit über Jair Bolsonaro bis zu Martin Winterkorn noch weitere Dunkelmänner ins Licht geführt werden, trübt das Lesevergnügen selbstverständlich nicht.

Wie bei Henschel üblich, bietet der wilde Trip auch ausführliche Ausflüge in die Welt der (Pop-)Kultur. Sehr behilflich sind dabei die zwar meist delirierenden, aber allzeit textsicheren Dichter Gsella und Schulz, deren Martyrium nicht erst mit dem Verkauf als Lakaien an den Naziviehzüchter Graf von Hötzendorf für umgerechnet 17,40 Euro beginnt und fortan kein Ende nimmt.

Stets mindestens »durstend, beschmutzt und von Kragenfaultieren beargwöhnt«, zitieren die beiden um ihr Leben. Wenn Gsella, der »als Teenager (…) einmal ›Das Kapital‹ von Karl Marx angelesen« hatte, sich nicht gerade über die fehlende Work-Life-Balance in ihren Sklavenjobs beschwert oder zeitgemäße Arbeitsphilosophien erfiebert. Deskriptive Passagen werden gerne mal mit Hollywoodverweis (»wie Johnny Weissmüller 1934 in ›Tarzans Vergeltung‹«) oder gleich mit dem Holzhammer (»jenes brütende Schweigen, das er aus schlechten Kriminalromanen kannte«) eingeleitet. Da bekennt auch Boris Johnson dann am Ende stimmig, dass er den Geruch von Napalm am Morgen liebt. Wo Raymond Chandler seinen Figuren gerade mal Augenbrauen zuschreibt, »für die sich jeder Bürstenhändler interessiert hätte«, trumpft Henschel gleich mit »biberschwanzgroßen Brauen« auf. Und wer einen Bösewicht mit den Worten »er liebte (…) Chuck-Norris-Filme, Snuff-Videos und Hitler-Reden sowie saure Kutteln in Trollingersoße mit Bratkartoffeln« zu charakterisieren weiß, dessen Überregionalkrimis sind sowieso allemal eine Leseempfehlung wert.