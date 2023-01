Macron ohne Mehrheit

Benoit Tessier/File Photo/REUTERS Am 19. Januar demonstrierten laut Gewerkschaften allein in Paris 400.000 Menschen gegen die »Rentenreform«

Die Wochen vergehen, und die Ablehnung der Franzosen gegen die »Rentenreform« wird immer deutlicher. Am 11. Januar sprachen sich laut Umfragen noch 59 Prozent der Befragten gegen das Vorhaben der Regierung aus, das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre zu erhöhen. Eine Woche später stieg die Ablehnung auf 66 Prozent, bevor sie dann Ende vergangener Woche auf 72 Prozent kletterte. Bei Werktätigen ist die Opposition noch deutlicher: 93 Prozent von ihnen lehnen das »Prestigeprojekt« von Staatspräsident Emmanuel Macron ab.

Die Regierung hat also bereits »die Schlacht um die öffentliche Meinung verloren, wir werden sie nicht umkehren«, wie ein Ministerialberater am Donnerstag gegenüber BFM TV zugeben musste. Sinnbildlich für diese Niederlage der Regierung ist, dass sogar eine Mehrheit der Rentner, die bisher als einzige Gruppe den Plänen der Regierung zugestimmt hatte, nun gegen die »Rentenreform« ist. Und das, obwohl das Vorhaben sie nicht betrifft und die über 60jährigen bei den Präsidentschaftswahlen mehrheitlich für Macron gestimmt haben. Konkret bedeutet das: Nichts an den Vorschlägen, nichts an den Erklärungen, nichts an den Rechtfertigungen, die Macron, Premierministerin Élisabeth Borne oder andere Regierungsmitglieder vorgebracht haben, hat die Franzosen überzeugt. Im Gegenteil, je mehr Macron und Co. versucht haben, die Bevölkerung von der Richtigkeit der »Reform« zu überzeugen, desto größer wurde die Ablehnung.

Warum ist das so? Zum einen haben die Gewerkschaften und die linke Opposition es geschafft, zusammenzuarbeiten, d. h. vor allem gemeinsam zu mobilisieren und eine gemeinsame Argumentationslinie zu finden. Zum anderen hat sich die Kommunikationsstrategie der Regierung als desaströs erwiesen. Zu Beginn des Jahres lautete das große Argument der Regierung für die »Reform« noch, dass das Defizit in der Rentenkasse bis 2027 auf zwölf Milliarden Euro ansteigen würde und man sich das nicht leisten könne. Doch die Zahlen wurden in den vergangenen Wochen widerlegt (siehe unten). Der Élysée-Palast sah sich also gezwungen, ein anderes »Argument« vorzubringen – und das lautete dann, die »Reform« solle »mehr Gerechtigkeit im Rentensystem« schaffen, so Premierministerin Borne, die erklärte, mit dem Vorhaben würde eine Mindestrente von 1.200 Euro eingeführt.

Doch auch hier wurde aus den Reihen der Gewerkschaften und der linken Opposition gekontert, Borne kenne sich mit dem Thema Renten überhaupt nicht aus. Denn laut Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon wurde die Mindestrente von 1.200 Euro bereits 2003 per Gesetz beschlossen, die »Rentenreform« würde also »nur bestehendes Recht umsetzen«. Tatsächlich wurde eine solche Mindestrente vor zehn Jahren beschlossen, jedoch von allen Regierungen seitdem nicht umgesetzt.

»Gerecht« sei das Vorhaben zudem auch deshalb nicht, weil man inzwischen herausgefunden habe, dass die »Reform eine Gefahr für Frauen« sei, wie die Gewerkschaften CGT in einer Mitteilung schrieb. Danach gefragt rutschte Parlamentsminister Franck Riester am Montag vergangener Woche beim Sender Public Sénat dann raus: »Ja, Frauen werden durch die Anhebung des gesetzlichen Rentenalters tatsächlich benachteiligt.« Das Argument der Gerechtigkeit ist seitdem mehr oder weniger vom Tisch.

Nicht nur in der Öffentlichkeit, aber auch im Parlament verfügt die Regierung derzeit nicht über eine Mehrheit für die »Reform«. Laut Informationen des Senders France Inter vom Montag wollen zwölf Abgeordnete aus Macrons Lager gegen das Vorhaben stimmen. Bei den Konservativen Les Républicains, auf die Macron angewiesen ist, sind es 16 Deputierte, die gegen die »Rentenreform« stimmen wollen.

Aktuell sieht es also danach aus, dass Macron auf den Artikel 49.3 der Verfassung zurückgreifen könnte, der es ermöglicht, ein Gesetz ohne Debatte oder Abstimmung im Parlament auf den Weg zu bringen. Der einzige Weg, um die »Reform« zu verhindern, bleibt also die Straße. An diesem Dienstag soll deshalb wieder landesweit gestreikt werden. Am ersten Aktionstag am 19. Januar hatten sich mehr als zwei Millionen Menschen an den Demonstrationen beteiligt.