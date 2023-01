Drehen an Gewaltspirale

Mamoun Wazwaz/Xinhua/imago Schnell am Abzug: Israelische Soldaten in Hebron (26.1.2023)

Die Gewalt gegenüber den Palästinensern lässt nicht nach. Wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte, ist am Montag der 26jährige Nasim Abu Fuda bei der Stadt Hebron durch einen Kopfschuss getötet worden. Nach Angaben der israelischen Armee soll er bei einer Verkehrskontrolle nicht angehalten und einen Soldaten angefahren haben. Daraufhin habe man das Feuer eröffnet. Die Zahl der in diesem Monat im Westjordanland und in Ostjerusalem getöteten Palästinenser stieg damit auf 35, wie die Agentur AFP am Montag schrieb.

Auslöser der jüngsten Gewalteskalation war eine Razzia des israelischen Militärs am vergangenen Donnerstag im Flüchtlingslager der Stadt Dschenin. Bei ihr waren zehn Menschen ums Leben gekommen. Der Fernsehsender Al-Dschasira berichtete am Montag unter Berufung auf Anwohner, dass bei der Aktion ein unbeteiligter 16jähriger von einem Militärfahrzeug überfahren und getötet worden sei. Eine 61jährige Frau sei am Fenster ihres Hauses tödlich von einer Kugel getroffen worden. Der Einsatz habe Erinnerungen wachgerufen an 2002, als die israelische Armee das Lager nach Auseinandersetzungen mit Widerstandskämpfern dem Erdboden gleichgemacht hatte.

Nach dem Blutbad von Dschenin tötete ein bewaffneter Palästinenser am Freitag vor einer Synagoge in Ostjerusalem sieben Gläubige. Am Sonnabend erfolgte ein weiteres Attentat, bei dem ein 13jähriger palästinensischer Jugendlicher in Ostjerusalem zwei Israelis schwer verletzte. Die neue, ultrarechte israelische Regierung verstärkte darauf ihre repressiven Maßnahmen gegen die Palästinenser weiter.

Am Montag traf US-Außenminister Antony Blinken im Anschluss an einen Besuch in Ägypten in Israel ein. In Jerusalem traf er mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu zusammen. Diesen Dienstag steht eine Unterredung mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas in Ramallah auf dem Programm. Der US-amerikanische Chefdiplomat forderte beide Seiten gleichermaßen zur Mäßigung auf und wiederholte das Bekenntnis der USA zu einer »Zweistaatenlösung«.