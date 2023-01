Die Post, die abgeht

ZUMA/Keystone/imago images Bertolt Brecht und Helene Weigel vor dem Berliner Ensemble am 1. Mai 1954

»In früheren Zeiten bediente man sich der Folter. Heutzutage bedient man sich des Privatfunks«, würde Oscar Wilde mit Blick auf das Södertum Bayern sagen. Dort wurde in den 80er Jahren das Kommerzradio eingeführt, um mehr Hofberichterstattung zu erzwingen, obwohl der Staatsparteisender Bayerischer Rundfunk schon genug davon abliefert. Hat funktioniert. Beispiel? Beim Landshuter Radio Trausnitz durfte Ministerpräsident Markus Söder in der vorigen Woche jeden Morgen in der Frühsendung Werbung für sich und seine Regierung machen. Er beantwortete vorausgewählte Hörerfragen zu seinen politischen Hits und privatem Schmus; etwa, ob er zu Hause auch mal Jogginghose trägt. So wünscht man sich in der bayerischen Staatspartei die »freien« Medien. Deshalb sind Freie Radios im Freistaat nicht vorgesehen. Es gibt trotzdem zwei, die sich notgedrungen privatwirtschaftlich organisieren, seit 1987 Radio Z in Nürnberg und seit 1993 Lora München. Die Münchner können heuer gleich zweimal ihren 30. Sendergeburtstag feiern. Ihre erste Ausstrahlung am 4. Oktober 1993 wurde per einstweiliger Verfügung nach 20 Minuten abgebrochen, erst am 8. Oktober ging’s richtig los.

Im Februar wird Bertolt Brechts 125. Geburtstag begangen. An den Meister erinnern die Dampfradios in dieser Woche mit zwei Features und zwei Hörspielen. Die »Zeitfragen« bringen in »und schreib mir ›Deine‹ unter die Briefe« die Post, die zwischen Brecht und Helene Weigel abging (Fr., 19.30 Uhr, DLF Kultur). MDR Kultur besucht »Bertolt Brecht und Ruth Berlau in Amerika« (Sa., 9.04 Uhr). WDR 3 wartet mit »Trommeln in der Nacht« auf, dem ersten seiner dramatischen Werke, das auf die Bühne gebracht wurde (Sa., 19.04 Uhr, und So., 17.04 Uhr, WDR 3). Und SWR 2 präsentiert Teil eins der Aufnahme von »Leben des Galilei« des Süddeutschen Rundfunks von 1967 (So., 18.20 Uhr).

»Kalteis« heißt der Roman von Andrea Maria Schenkel, der den Menschen im sadistischen Nazi und Frauenmörder Josef Kalteis sucht, für den Rundfunk inszeniert 2008 vom NDR (Mi., 20.03 Uhr). Mit der Reihe »Der wilde Sound der 20er« lässt BR Klassik heuer epochemachende Musik jener Dekade hören, in der Auftaktsendung Werke von Arthur Honegger, André Caplet, Kurt Weill und Ernst Toch (Do., 20.05 Uhr). Die weltläufige Schriftstellerin Etel Adnan war fasziniert von Juri Gagarins Eroberung des Weltalls und dichtete nach seinem Tod das Poem »A Funeral March for the First Cosmonaut«, das sie 50 Jahre nach dem Erscheinen von Ulrike Haage vertonen ließ (DLF Kultur 2019, Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2).

In »Der bayerische Patient« fühlt das »Bayerische Feuilleton« nicht dem unheilbaren Söder, sondern dem Hypochonder Karl Valentin auf den Zahn. Auch der musizierende Mediziner Ringsgwandl wurde um Diagnose gebeten (Sa., 8.05 Uhr, und So., 20.05 Uhr, Bayern 2). Zum Opernabend können wir eine Ur-Oper nach Hause einladen, Pablo Heras-Casado dirigiert die Wiener Staatsoper mit Monteverdis »L’Orfeo«; Mitschnitt von Juni 2022 (Sa., 20.04 Uhr, HR 2 Kultur). Im »Kakadu«-Kinderhörspiel »Herr der Lügen« geht’s wieder nicht um den CSU-Chef, sondern um einen Dreikäsehoch, der auf dem Schulhof den Münchhausen gibt (So., 8.05 Uhr, DLF Kultur). Schließlich lässt das »Zeitfragen-Feature« in »Zehn Jahre Staatsfeind Nr. 1« Edward Snowden zu Wort kommen, der in Russland ausharren muss, damit es ihm nicht ergeht wie Julian Assange, und der deshalb im Westen vom Helden zum Verfemten wurde, während die NSA uns weiter auslacht beziehungsweise abhört (Mo., 19.05 Uhr, DLF Kultur).