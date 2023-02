Anno … 5. Woche

1933, 1. Februar: Zwei Tage nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler löst Reichspräsident Paul von Hindenburg den deutschen Reichstag auf.

1933, 3. Februar: Der neue Reichskanzler Adolf Hitler spricht zusammen mit Reichswehrminister Werner von Blomberg vor höchsten Vertretern der Reichswehr. Dabei verkündet Hitler auch sein Expansionsprogramm zur Gewinnung von »Lebensraum im Osten«.

1933, 4. Februar: Mit der Verordnung zum Schutze des Deutschen Volkes durch Reichspräsident Paul von Hindenburg werden die Grundrechte der Weimarer Verfassung, insbesondere die Versammlungs- und Pressefreiheit eingeschränkt. Reichsinnenminister Wilhelm Frick erhält weitreichende Vollmachten.

1943, 31. Januar: Die Schlacht von Stalingrad endet. Nach der Ablehnung einer so­wjetischen Aufforderung zur Kapitulation beginnt die Sowjetarmee mit der Offensive gegen den Kessel. Am 31. Januar kapituliert die Südgruppe mit Generalfeldmarschall Friedrich Paulus, am 2. Februar die Nordgruppe der eingeschlossenen 6. Armee. Der sowjetische Sieg leitet den grundlegenden Umschwung im Verlauf des Zweiten Weltkriegs ein.

1948, 30. Januar: Der 78jährige Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung, Mohandas Karamchand Gandhi, wird von dem fanatischen, nationalistischen Hindu Nathuram Godse erschossen. Godse hatte das Attentat auf Gandhi zehn Tage zuvor als Mitglied einer Siebenergruppe geplant. Gandhi war für die Aussöhnung zwischen Hindus und Moslems eingetreten.

1968, 30. Januar: Am vietnamesischen buddhistischen Neujahrsfest Tet Nguyen Dan beginnen nordvietnamesische und »Vietcong«-Einheiten im Vietnamkrieg in den frühen Morgenstunden die Tet-Offensive gegen US-Truppen, die den militärischen Zusammenbruch der USA in Vietnam einleitet.

1968, 1. Februar: Die Sozialistische Februarkonferenz tagt in Offenbach am Main. Einberufen wird sie von einem Arbeitsausschuss, dem Vertreter der Vereinigung Unabhängiger Sozialisten (VUS), des Sozialistischen Bundes (SB), der Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Opposition (ASO), der Arbeitsgemeinschaft demokratischer Sozialisten (ADS), der Deutschen Friedensunion (DFU), des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) und des Initiativausschusses für die Wiederzulassung der KPD angehören. Im Ergebnis der Konferenz, wird das Sozialistische Zentrum gebildet, das als Koordinierungszentrum für die Sammlung der verschiedenen sozialistisch orientierten Gruppen der außerparlamentarischen Opposition wirken soll.