Von kurzer Dauer

Keystone Press Agency/Keystone USA/ZUMAPRESS.com/picture alliance Gamal Abdel Nasser (r.), Präsident der Vereinigten Arabischen Republik, zu Besuch bei syrischen Offizieren in Damaskus, 6. März 1958

m 1. Februar 1958 entstand durch den Zusammenschluss von Ägypten und Syrien ein neuer Staat: die Vereinigte Arabische Republik (VAR). Es war der vermutlich aussichts- und erfolgreichste mehrerer Versuche, dem utopischen Ziel der »arabischen Einheit« näherzukommen. Aber auch dieses Experiment hatte nur eine kurze Lebenszeit: Es endete nach einem Militärputsch in Syrien am 28. September 1961. Ägypten führte den gemeinsamen Staatsnamen noch zehn Jahre lang allein weiter. Erst der Nachfolger des charismatischen Staatschefs Gamal Abdel Nasser, Anwar as-Sadat, beseitigte den Namen 1971 nach Nassers Tod im Vorjahr. Die lockere Föderation der VAR mit dem Königreich Jemen, die am 8. März 1958 unter dem Namen »Vereinigte Arabische Staaten« geschlossen worden war, hatte Nasser schon am 26. Dezember 1961 für beendet erklärt.

Führungsfigur Nasser

Mit ungefähr 25,7 Millionen Einwohnern war Ägypten schon 1958 das bevölkerungsreichste aller arabischen Länder. Es brachte in den neuen Staat 89 Prozent der Bevölkerung, 84 Prozent der Fläche und mehr als 95 Prozent des Bruttosozialprodukts ein. Damit war von vornherein ein enormes Übergewicht gegeben. Mindestens ebenso wichtig war aber die politische Dominanz Nassers und des ägyptischen Militär- und Sicherheitsapparates.

In den wenigen Jahren seit dem Sturz des Königs durch den Putsch der »Freien Offiziere« am 23. Juli 1952 und seiner Durchsetzung als alleiniger Führer des Landes 1953–1954 war Nasser zum international anerkannten Sprecher der »arabischen Welt« aufgestiegen und war einer der maßgeblichen Vertreter der jungen »Blockfreien-Bewegung«, die aus der Bandung-Konferenz im April 1955 hervorgegangen war. Seine Popularität bei den »arabischen Massen« war ungeheuer. Sie stieg noch weiter, als Nasser im Juli 1956 die Suez Canal Company der Herrschaft der britischen und französischen Aktionäre entzog, indem er den Kanal »nationalisierte«.

Die Regierungen Großbritanniens, Frankreichs und Israels verabredeten sich daraufhin zu einer gemeinsamen Aggression. Zunächst eröffneten die israelischen Streitkräfte am 29. Oktober 1956 eine Landoffensive gegen den damals noch unter ägyptischer Kon­trolle stehenden Gazastreifen und die Sinaihalbinsel und rückten mit Unterstützung der französischen Luftwaffe in Richtung Kanal vor. Am 5. November griff auch Großbritannien mit der Landung von Fallschirmjägern in Port Said am Ausgang des Suez-Kanals ein.

Letztlich mussten die drei Aggressorstaaten alle Eroberungen innerhalb relativ kurzer Zeit wieder aufgeben. Dazu trug vermutlich der politische und wirtschaftliche Druck der US-Regierung auf ihre Verbündeten ebenso bei wie die Drohungen der Sowjetunion mit einem militärischen Eingreifen. Im Bewusstsein der »arabischen Massen« war jedoch vor allem Nasser der triumphierende Sieger.

Dieser hatte schon in seiner Zeit als Führungsmitglied der »Freien Offiziere« unter anderem auch Freundschaften mit Funktionären der CIA gepflegt und es nach seinem Aufstieg zum ägyptischen Staatschef zunächst konsequent vermieden, mit den USA definitiv zu brechen und einseitig auf gute Beziehungen zur Sowjetunion zu setzen. Seine Idealvorstellung war, die beiden Großmächte gegeneinander ausspielen zu können. Noch aus dem Jahr 1960 gibt es Fotos, auf denen Nasser in offenbar freundlicher Stimmung neben dem damaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower zu sehen ist.

Indessen zeigte sich schon 1955 eine Verschiebung der ägyptischen Außenpolitik zugunsten der Sowjetunion. Im September jenes Jahres gab Nasser den Abschluss eines Waffengeschäfts mit der Tschechoslowakei im Wert von damals 83 Millionen US-Dollar bekannt. Der heutige Wert läge um ein Vielfaches höher. Ägypten erhielt demzufolge unter anderem 100 Panzer, 80 Düsenjäger, 30 Bombenflugzeuge, Schützenpanzer und Kriegsschiffe sowjetischer Bauart. Zuvor hatte Nasser versucht, Kriegsgerät von den USA zu erhalten. Die US-Regierung hatte jedoch nur leichte Waffen anbieten wollen und die Zusicherung verlangt, diese nicht gegen Israel einzusetzen. Trotz der Verschlechterung der Beziehungen und den Einwänden ihrer Verbündeten in der Region entschloss sich die US-Regierung aber dazu, die VAR am 25. Februar 1958, wenige Wochen nach ihrer Gründung, anzuerkennen.

Ägyptische Dominanz

Zuvor hatten am 21. Februar Volksabstimmungen in Ägypten und Syrien stattgefunden, wobei zwei Fragen zu beantworten waren: nach der Bildung des gemeinsamen neuen Staates und nach der Kandidatur Nassers als dessen Präsident. Dem offiziellen Ergebnis zufolge gab es in beiden Punkten bei einer Beteiligung von über 98 Prozent nur wenige hundert Gegenstimmen.

Nach dem Zusammenschluss waren auch in Syrien, wie zuvor schon seit längerem in Ägypten, alle politischen Organisationen außer der auf Nasser eingeschworenen Staatspartei gezwungen, ihre Tätigkeit einzustellen, was zunächst meist in der Form einer »freiwilligen Selbstauflösung« geschah. Das traf auch die einflussreiche Baath-Partei, die programmatisch einen »arabischen Sozialismus« mit einem großen staatlichen Sektor der Wirtschaft anstrebte und eine treibende Kraft für die Bildung der VAR gewesen war.

Es folgte in kurzer Zeit eine weitgehende Beseitigung der eigenständigen syrischen Strukturen und eine Unterordnung unter den bestehenden ägyptischen Staats-, Militär-, Polizei- und Geheimdienstapparat. Aus dem syrischen Offizierskorps wurden »Kommunisten«, und wer immer als solcher galt, entfernt. Die lokale Verwaltung wurde unter die Leitung von Mitarbeitern gestellt, die der Präsident der VAR ausgewählt hatte. In den Ministerien überwog der ägyptische Personalanteil bei weitem, was allerdings letztlich dem zahlenmäßigen Übergewicht der Ägypter in der Bevölkerung des neuen Staates entsprach.

Als Nasser 1961 die Zentralisierung des Staates noch weiter vorantreiben wollte, putschten schließlich am 28. September Teile des syrischen Offizierskorps, denen sich im Laufe des Tages fast die gesamten Streitkräfte anschlossen. Nasser wurde im Rundfunk der Rebellen als »Tyrann« angegriffen. Im politischen Endergebnis wurde am Abend die Trennung von der VAR und die Wiedergründung Syriens mit der alten Flagge und Hymne, aber unter dem geänderten Namen Syrische Arabische Republik – neu daran war die Einfügung des Wortes »Arabisch« – bekanntgegeben. Nasser, der zuerst daran gedacht hatte, ägyptische Luftlandetruppen zur Niederschlagung des Putsches nach Syrien zu schicken, fügte sich in das offenbar Unvermeidliche.