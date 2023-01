ZUMA Press/imago/Montage jW

»Dorn im Auge«

Zu jW vom 20.1.: »Manöver Südafrikas mit Russland und China«

Die gemeinsame Übung der südafrikanischen Marine mit Militärs und Kriegsschiffen ihrer BRICS-Partner China und Russland hat in Südafrika bei den Freunden der NATO-Politik nervöse Zuckungen hervorgerufen. Liberale Medien wie die Internetportale Daily Maverick und Vrye Weekbla« veröffentlichten sofort meist recht moralingesäuerte Beiträge, die die ANC-Regierungsmitglieder als Kollaborateure von Mördern, Aggressoren usw. verunglimpfen. Hintergrund dieser Beschimpfungen: Südafrika gehört zu jener Mehrheit von UN-Mitgliedern, die sich dem Druck des USA-NATO-EU-Blocks widersetzen, am Wirtschaftskrieg gegen Russland teilzunehmen. Pretorias neutrale Außenpolitik im Konflikt Ukraine – Russland ist diesen stramm westlich orientierten Kräften ein Dorn im Auge. Mich erinnert das an jene Zeit, als das Apartheidregime in den 1960er, 70er und 80er Jahren als Wachhund der NATO auf der südlichen Halbkugel diente. Nicht vergessen ist beispielsweise das Projekt »Silvermine« am Marinestützpunkt Simon’s Town auf der Kaphalbinsel, von wo aus mit damals modernster Technik u. a. von Siemens sämtliche Schiffsbewegungen im Südatlantik und -pazifik überwacht wurden. Es kommt also nicht von ungefähr, dass in den besagten Artikeln davor gewarnt wird, Südafrika solle es sich nicht mit den »westlichen Alliierten verderben«. Offenbar glauben diese liberalen Kreise, der Westen im USA-NATO-EU-Format habe den Kalten Krieg gewonnen, und das Ende der Apartheid sei ebenfalls ein »westlicher Sieg«. Ein fataler Irrglaube.

Detlev Reichel, Tshwane (Südafrika)

»Panzer-Hurra«

Zu jW vom 21/22.1.: »Narren in Hochform«

Wann zieht sich Herr Lederer endlich aus der Politik zurück und sich selbst eine schicke Uniform an, um für Selenskij zu kämpfen? Es ist bezeichnend, dass ausgerechnet ehemalige ranghohe Militärs wie Harald Kujat und Erich Vad das Panzer-Hurra nicht mitschreien, welches von grünlich-links-simulierenden Figuren wie Anton Hofreiter, Annalena Baerbock und Klaus Lederer gebrüllt wird.

Hans Wiepert, Berlin

Koniferen der Küche

Zu jW vom 14./15.1.: »Coole Wampe: Flambierte Rattenschwänze«

Liebe Maxi Wunder, das ist ja ein hochstieliges Gespräch, was Sie uns berichten. Mit interessanten Infusionen über (…) die Rosa-Luxemburg-Konifere. Auch die Füssiologie kommt nicht zu kurz, wenn der ehemalige Herr Freud situiert wird. Jaja, das Damenkloschwert hängt über uns allen …

Hannelore Tümpel, Westerholz

»Long Time Gone«

Zu jW vom 21./22.1.: »Ein Gigant«

Es war im Jahr 1970, da lief der Woodstock-Film in den Luitpold-Lichtspielen (»Rex-Kino«) in Nürnberg an. Das ist lange her, das Kino gibt es längst nicht mehr. Der Gig mit Crosby, Stills and Nash, der war für mich der Hammer! Solche Musik war damals ganz neu für mich. »Long Time Gone«, geschrieben von David Crosby (1941–2023), hieß ihr Lied, und das Trio sang von der dunkelsten Stunde, die immer kurz vor der Morgendämmerung sein soll. Nun hat im Jahr 2023 auch noch der Musiker David Crosby die »Rock-’n’-Roll-Welt« im Alter von 81 Jahren verlassen. »Ich weiß nicht, warum ich noch am Leben bin, während Jimi Hendrix und Janis Joplin es nicht sind«, das sagte er 2014 in einem Interview, denn ein Kind von Traurigkeit war David Crosby (…) nicht. Nun ist er tot und langsam, aber sicher füllt sich der »Rock-’n’-Roll-Himmel« mit den Größen des Genres!

Klaus P. Jaworek, Büchenbach

Makarenko

Zu jW vom 17.12.: »Vom Kind aus«

»Mit der Debatte um die forcierte Polytechnisierung und der Rückkehr zur Buch- und Lernschule in den 1930er Jahren endete eine viel zuwenig beachtete Epoche in der Geschichte progressiven pädagogischen Denkens, die in der Rezeptionsgeschichte sowjetrussischer Pädagogik deutlich überlagert wird von der Pädagogik Anton Makarenkos.« Dieser Satz ist für mich missverständlich, wie auch der gesamte Artikel quasi hier nur theoretisch behandelter »Rezeptionsgeschichte« der Reformpädagogik in der ehemaligen UdSSR und den zu bewältigenden Problemen nicht gerecht werden kann. Die Probleme der Umsetzung der Reformpädagogik eines Anton Makarenkos bestanden doch beispielsweise darin, dass er die infolge der Revolution umherstreunenden, verwahrlosten Waisenkinder und Jugendlichen gewissermaßen von der Straße aufsammeln musste. Und laut Überlieferung musste er als Reformpädagoge, der nicht auf Strafe, sondern auf gemeinsam erarbeitete Verhaltensregeln im Miteinander setzte, beispielsweise mit den Anführern der Jugendbanden zunächst regelrechte Kämpfe mit körperlichem Einsatz ausfechten, damit sie ihn als ihren »Anführer« anerkannten, und um sie schließlich in eine Gemeinschaft integrieren zu können. – Was wiederum beweist, dass es einer sozial-gerechten Kindheitserfahrung in einer möglichst friedlich-wohlwollenden Umgebung bedarf, um die wirklich erstrebenswerten Ideale dieser »polytechnischen« Reformpädagogik zu verwirklichen.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

»Bewegungsmöglichkeiten«

Zu jW vom 19.1.: »Die Einzelne und ihr Eigensinn«

Ich zitiere mal Jean-Jacques Rousseau, den Lehrer von Robespierre: »Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.« Das bedeutet, dass es gesellschaftliche Freiheit nicht gibt – in einer kapitalistischen Gesellschaft sowieso nicht. »Freiheit« bewegt sich immer nur in einem vorgegebenen Rahmen von auferlegten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zwängen und Gesetzen – also, keine Freiheit, sondern Bewegungsmöglichkeiten. Annähernde Freiheit gibt es nur im Kommunismus, weil dort die Entfremdung kaum existiert.

Manfred Guerth, Hamburg