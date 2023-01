Wendy Redfern Alles zerfließt: Ladytron

Es ist schon merkwürdig, dass mit Synthesizern hergestellte Popmusik noch immer reflexhaft mit Begriffen wie »kühl« oder »eisig« bedacht wird – auch das aus Liver­pool stammende Quartett Lady­tron bleibt davon nicht verschont. Dabei wird man derzeit kaum Electropopveröffentlichungen finden, die einen wärmer und zärtlicher umfangen als »Time’s Arrow«, Ladytrons siebtes Studioalbum. Klang deren selbstbetitelte Comebackplatte von 2019 wütend und unheilvoll-mahnend (man erinnere sich an das Cover mit dem Pärchen vor lichterloh brennendem Wald), scheint auf »Time’s Arrow« versöhnliche Stimmung zu herrschen, die mit den wattig verschwimmenden Farben des Artworks korrespondiert.

Melancholie im Club

Der Sound ist heller, die Produktion leichter und spielerischer. Wasser spielt in den Lyrics eine wiederkehrende Rolle, ebenso wie große Städte und Träume, in denen man verlorengehen kann. Unsicheres Terrain, überall. Der titelgebende Zeitpfeil zeigt häufig in die Vergangenheit, in die (frühen) 80er Jahre, als ­Cocteau Twins und Depeche Mode unterschiedliche Pole einer noch neuen Klangwelt markierten.

Das übergreifende Thema ist jedoch nicht Nostalgie, sondern Vergänglichkeit, der abgeschossene Pfeil lässt sich nicht aufhalten. Aus diesem Bewusstsein entsteht Melancholie, vielleicht auch der Drang zu Eskapismus. »The Night« zum Beispiel funktioniert wie ein Stück von den Pet Shop Boys: Man tanzt zu den erhebenden, heiteren Beats, die Lyrics erzählen von vergangenen Zeiten, als man ganz selbstverständlich jemand nach dem Club mit nach Hause nahm. Und jetzt? »Potential is calling / Yeah, potentially falling / Temperature is, is a warning«, singt Mira Aroyo mit ihrer ganz und gar nicht kühlen Stimme, die sich im immer unruhiger werdenden »Flight from Angkor« gegen eine flackernde Wall-of-Synthie-Sound stemmt, und in der flirrenden Dreampop-Hymne »Misery Remember Me« in höchste Höhen geschichtet und gewirbelt wird.

Ohne Körper

Es sind die beatgetriebenen Tracks, die sich festsetzen und daran erinnern, dass Ladytron Hits wie »Seventeen« und »Destroy Everything You Touch« in ihrem Backkatalog haben. Das umstandslos optimistische »­City of Angels« ist der perfekte Opener, auch »Faces« wirkt entschlossen und voller Kraft. Die ruhigeren Songs des Albums fließen ineinander: »The Dreamers« ist eine ratlos um eine statische Akkordfolge und einen vagen Text kreisende Ballade, während sich das darauffolgende, überwiegend instrumentale »Sargasso Sea« sang- und klanglos auflöst, ohne einen »Körper« entwickelt zu haben.

Als sich vier junge Musikerinnen und Musiker im Jahr 1999 forsch nach einem Roxy-Music-Song benannten, war nicht abzusehen, dass sich Ladytron zu einem der – trotz längerer Pause – beständigsten Electro-Acts entwickeln würden, die dass Brian Eno zur »besten englischen Band« ernannte. Da kann man sich schon mal ein wenig Unentschlossenheit erlauben.