»Russenfriedhof« – Bremer Initiativen fordern aufrichtige Gedenkarbeit

Sina Schuldt/dpa Beschäftigte der Bremer Landesarchäologie graben auf einem ehemaligen Friedhofsgelände für gefangene sowjetische Soldaten (Bremen, 1.11.2021)

Die Bürgerinitiative Oslebshausen und das Bremer Friedensforum fordern anlässlich des Holocaustgedenktags in einem offenen Brief an die Mitglieder der Bremer Bürgerschaft »aufrichtige Gedenkarbeit«:

Sehr geehrte Abgeordnete, am 27. Januar ist Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Wie an vielen anderen Tagen der vergangenen zwei Jahre möchten wir Sie auch anlässlich dieses Gedenktages an die Verbrechen des NS-Regimes im Bremer Westen und anderen Teilen der Stadt erinnern.

Es reicht unseres Erachtens nicht, für ein Foto mit einem Schild »We remember« oder »Nie wieder« zu posieren. Wir brauchen eine aufrichtige und mahnende Gedenkarbeit – und endlich eine faktenbasierte Debatte in der Bremischen Bürgerschaft.

(…)

Die archäologischen Grabungen wurden nun beendet. Die Ergebnisse sind erschreckend und zeigen die Defizite Bremer Politik und Verwaltung in den vergangenen sieben Jahrzehnten im Umgang mit diesem Areal auf: mehrere Massengräber, 66 vollständige Skelette, eine bislang ungenannte Anzahl von Schädeln und Brustkörben, über 20.000 Knochen und Knochenteile und über 200 Erkennungsmarken.

Angesichts dieser erschreckenden Funde sind wir irritiert, dass es bis zum heutigen Tage keine öffentliche, an die Opfer und ihre Angehörigen gerichtete Entschuldigung des Bremer Senats und der Bremischen Bürgerschaft gibt.

Wir sind weiterhin der Auffassung, dass eine parlamentarische Debatte zum Thema des sogenannten Russenfriedhofs und des zukünftigen Umgangs mit diesem authentischen Ort, der im Kontext der größten Ansammlung von Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterlagern in Bremen steht, ein wichtiger Beitrag für eine demokratische Willensbildung gewesen wäre. Hier hätten die Abgeordneten allein ihrem Gewissen verpflichtet und von jeglichem Fraktionszwang befreit debattieren können. Es hätte eine parlamentarische Sternstunde für Bremens Hohes Haus und die freiheitliche Demokratie werden können.

Wir bedauern, dass der Bremer Senat, die Bremische Bürgerschaft und die demokratischen Parteien diese Chance für die parlamentarischen Sitzungen im Vorfeld zum diesjährigen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus nicht ergriffen haben. (…) Man denkt offenbar daran, eine bloße Gedenktafel auf dem Areal des Zwangsarbeiterfriedhofs aufzustellen. Wir halten dies – unabhängig von der Frage der Bebauung des Geländes mit einer Bahnwerkstatt – für bei weitem nicht ausreichend.

Anlässlich der am Freitag vorgestellten Beschlüsse der Kultusministerkonferenz, den deutschlandweiten Lehrkräftemangel zu beheben, erklärte Elisabeth Kula, Vorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag:

Jahrelange Fehlprognosen bezüglich der Schülerzahlen, keine Ausbildungsoffensive und deutlich zu hohe Arbeitsbelastungen haben deutschlandweit zu Lehrkräftemangel geführt, auch wegen Fehleinschätzungen der Kultusministerkonferenz.

Dass sich dieser in den nächsten Jahren noch verstärken wird, ist längst kein Geheimnis. Doch dieser Entwicklung mit Mehrarbeit und längerer Lebensarbeitszeit entgegenwirken zu wollen ist höhnisch. Denn längst ist sich ein Großteil der Lehrkräfte sicher, das eigentliche Rentenalter gesundheitlich unversehrt nicht erreichen zu können. Zu lang ist die tatsächliche Arbeitszeit und zu hoch die Belastungen.