Versuchter Sturm auf Kreistag

Malte Behnk/Ostsee-Zeitung /dpa Zusammenrottung von Neonazis und Rassisten vor dem Kreistagsgebäude (Grevesmühlen, 26.1.2023)

Im mecklenburgischen Grevesmühlen ist es am Donnerstag abend zu Ausschreitungen bei Protesten gegen den geplanten Bau einer Flüchtlingsunterkunft gekommen. Einige der rund 700 Teilnehmer einer Protestversammlung versuchten, das Gebäude des Kreistags von Nordwestmecklenburg zu stürmen. Dort wurde an dem Abend über die Einrichtung eines Containerdorfes in der südlich von Grevesmühlen gelegenen Gemeinde Upahl beraten.

Die Polizei habe mehrere hundert Personen der rechten Szene zugeordnet, darunter seien bekannte Neonazis aus der Region gewesen, berichtete eine NDR-Reporterin. Die Stimmung sei aufgeheizt gewesen. Die rund 120 eingesetzten Polizeibeamten konnten das gewaltsame Vordringen von Demonstranten in den Sitzungssaal verhindern. Dort waren nur 30 Zuhörer zugelassen. Es wurden vier Strafverfahren eingeleitet, in zwei Fällen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, da mehrfach Pyrotechnik gezündet wurde, je einmal wegen schweren Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Die Zahl der Tatverdächtigen sei noch nicht geklärt, berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Demnach werde unter anderem noch Filmmaterial ausgewertet, zudem müssten Zeugen befragt werden.

Trotz der Proteste stimmte der Kreistag auf seiner Sondersitzung für die Errichtung der Containerunterkunft, mit deren Bau Anfang März begonnen werden soll. Anträge, gänzlich auf den Bau zu verzichten oder die Kapazität auf 250 statt 400 Bewohner zu begrenzen, wurden nicht angenommen. Christoph Wohlleben, Pressesprecher des Kreises Nordwestmecklenburg, wies Kritik an der Errichtung der Unterkunft am Freitag gegenüber jW zurück. Seit über einem Jahr habe die Kreisverwaltung nach einem geeigneten Grundstück gesucht, so Wohlleben. Mehrere Optionen hätten sich zerschlagen. Die jetzt für die Errichtung der Unterkunft ausgewählte Fläche liege in einem Gewerbegebiet in Upahl und gehöre dem Kreis, sei daher gut geeignet.

Es bestehe »eine gewisse Dringlichkeit«, weil die Zahl der Asylsuchenden ansteige, sagte der Sprecher. Eine Unterbringung der Geflüchteten in Containern sei auf jeden Fall besser, als diese in Turnhallen oder Zelten einzuquartieren. Am 3. Februar werde der Kreis in einer Dialogveranstaltung in Upahl Fragen beantworten.