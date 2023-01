Hase folgt auf Tiger

IMAGO/VCG

Nach dem traditionellen chinesischen Mondkalender hat am 22. Januar 2023 das Jahr des Hasen begonnen. Das Jahr des Tigers ging zu Ende. Auch in Sanya auf der südchinesischen Insel Hainan begingen Einheimische und Touristen bei den hier üblichen tropischen Temperaturen das Neujahrsfest – den wichtigsten der traditionellen chinesischen Feiertage.

Nach dem Wegfall der allermeisten Coronaeinschränkungen war der Feiertag in diesem Jahr wieder von einer starken Reisetätigkeit inner- und außerhalb Chinas begleitet. Millionen Wanderarbeiter machten sich erstmals seit drei Jahren wieder von den Metropolen für ein paar Tage auf zu ihren Familien in die Provinz, viele Menschen aus den Großstädten zog es in die touristischen Zentren. Offiziell wird mit etwa zwei Milliarden Reisebewegungen in den Wochen um das Neujahrsfest gerechnet. (jW)