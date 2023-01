»Leoparden« zu Ostern

Kay Nietfeld/dpa Fährt nicht an die Front: Boris Pistorius (2. v. r., SPD) am Donnerstag bei der Truppe nahe Möckern

NATO-Claqueure haben Grund zur Vorfreude: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat am Donnerstag auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow in Sachsen-Anhalt ein Lieferdatum für die 14 Kampfpanzer vom Typ »Leopard 2A6« verkündet. Möglichst zum Ende des ersten Quartals sollen sie in der Ukraine einrollen und bis »Ende März oder Anfang April« dort einsatzbereit sein. Die Bundesregierung will Kiews Truppen in die Lage versetzen, »erfolgreich« gegen die russischen Truppen zu kämpfen, erklärte der Minister. Die geplante Panzerlieferung dürfte ihm zufolge »rechtzeitig« zu einer möglichen russischen Frühjahrsoffensive erfolgen.

Die Entscheidung der Bundesregierung verteidigte SPD-Parteichef Lars Klingbeil am Donnerstag im Deutschlandfunk gegen die Kritik vehementer Aufrüstungsbefürworter, der Beschluss hätte viel früher gefällt werden sollen. Dabei betonte der Bundeswehrlobbyist Klingbeil, dass man im Kanzleramt gemeinsame Lieferzusagen mit den NATO-Verbündeten anstrebe, damit die BRD nicht alleine in der Kritik Russlands steht.

Er gehe außerdem derzeit nicht von einer atomaren Bedrohung durch Russland aus. Doch bereits die »Leopard«-Entscheidung mache Menschen Angst, wandte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag gegenüber dem MDR ein. Dabei kritisierte er, dass der Entschluss die bisherige Weigerung aushöhle, schwere Waffen zu liefern. Kretschmer betonte erneut die Notwendigkeit diplomatischer Bemühungen.

Die Militärhilfe für die Ukraine reiße laut Pistorius »im Zweifel da Löcher, wo schon Defizite sind«. Deshalb brauche es beschleunigte Beschaffungsverfahren und gegebenenfalls »mehr Produktionsressourcen in Deutschland und in Europa«. Die »Mengenfrage« in Sachen Kriegsmunition solle bereits in der nächsten Woche bei ersten Gesprächen mit der Rüstungsindustrie erörtert werden. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament dachte einen Schritt weiter: Es brauche »eine Art Kriegswirtschaft in der EU«, stellte Manfred Weber (CSU) gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben) klar.

Ob die Ausweitung der Waffenlieferungen bei Kampfpanzern endet, bleibt offen. Zwar erklärte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), am Donnerstag im SWR2-»Tagesgespräch«, dass es Kampfflugzeuge oder Langstreckenraketen für die Ukraine nicht geben werde. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte in seiner Regierungserklärung am Mittwoch die »rote Linie« bei Kampfjets gesehen. Doch bislang hat sich Kiews Beharrlichkeit als erfolgreich erwiesen.

Entsprechend hatte noch am Mittwoch abend Präsident Wolodimir Selenskij die Lieferung dieser Waffengattungen gefordert. Der frühere Botschafter der Ukraine in der BRD und jetzige Viezaußenminister, Andreij Melnyk, setzte noch einen drauf. Auf Twitter hatte der sich am Dienstag zunächst Kampfjets der Typen »F- 6 & F-35, Eurofighter & Tornado, Rafale & Gripen« gewünscht, um in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit N-TV zu sagen: »Wir bräuchten Kriegsschiffe, damit die Küste geschützt werden kann. Wir bräuchten auch U-Boote.« Die Eigentümer der Werften in der BRD dürften sich über entsprechende Aufträge sicher freuen.

Zur Frage, ob bzw. zu welchem Anteil die Bundesrepublik Kriegspartei ist, hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag in Strasbourg zwar Klartext geredet. »Wir führen einen Krieg gegen Russland«, hatte sie während der Fragerunde nach ihrer Rede vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats erklärt. Doch zu der Äußerung schwieg sich die Bundesregierung bislang aus. Der Chef vom Dienst des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung, Sebastian Feldmeier, bedankte sich am Donnerstag vormittag gegenüber junge Welt für eine Anfrage dazu, bat aber darum, sich direkt an die Pressestelle des Auswärtigen Amtes zu wenden. Dieses ließ eine gleichlautende Anfrage bis Redaktionsschluss am Donnerstag unbeantwortet.