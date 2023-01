Blockade gegen Damaskus

REUTERS/Firas Makdesi Hilfe ungewiss: Sanktionen verhindern auch angemessene Versorgung von Kriegsopfern (Kafr Batna, Ghuta, 11.1.2023)

Turnusgemäß hat am Mittwoch der UN-Sicherheitsrat wieder einmal über die »politischen und humanitären Entwicklungen« in Syrien beraten. Informiert wurde das Gremium von dem UN-Sondergesandten für Syrien (»Special Envoy of the Secretary-General for Syria«), dem norwegischen Diplomaten Geir Otto Pedersen, und von Ghada Eltahir Mudawi, der amtierenden Direktorin des Amtes der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), unter dessen Aufsicht alle UN-Hilfsoperationen in Syrien stattfinden.

Der syrische UN-Botschafter Bassam Sabbagh warf besonders den USA vor, mit ihrem Verhalten im UN-Sicherheitsrat und ihrem politischen Vorgehen im Nahen Osten die Lage in Syrien zu destabilisieren. »Die illegitime ausländische Truppenpräsenz« bedrohe Sicherheit und territoriale Integrität des Landes, sagte er laut der Agentur SANA. Die Ressourcen des Landes würden geplündert, »vor allem Öl, Gas und Weizen«.

Viel ändert sich nicht in Sachen Syrien im UN-Sicherheitsrat. Die von den UN-Verantwortlichen vorgelegten Informationen bleiben bürokratisch und unübersichtlich, die Vetomächte tauschen ihre bekannten Positionen aus. Neu war eine Erklärung der Schweiz und Brasiliens, die dem Gremium seit Anfang des Jahres angehören. Irland und Norwegen schieden dafür nach zwei Jahren aus.

Es ging um den (Still-)Stand der Beratungen im syrischen »Verfassungskomitee«, das sich seit Juni 2022 nicht mehr getroffen hat. Das liege laut Pedersen auch an den von Russland geäußerten Bedenken gegenüber der Schweiz. Das von der Verfassung her »neutrale« Land hatte sich im vergangenen Jahr dem Druck aus Brüssel und Washington gebeugt und sich den EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine angeschlossen. Seitdem wurde jedes neue EU-Sanktionspaket gegen Russland von der Schweizer Regierung übernommen. Folge davon ist unter anderem, dass russische Regierungsmitglieder wie Außenminister Sergej Lawrow nicht mehr nach Genf reisen können.

Russland hatte daraufhin im UN-Sicherheitsrat einen anderen, neutralen Ort für die Fortsetzung der Gespräche des syrischen »Verfassungskomitees« vorgeschlagen. Die drei westlichen Vetomächte – die USA, Großbritannien und Frankreich – bleiben eine Antwort schuldig.

Alle UN-Vetostaaten (neben den drei westlichen auch China und Russland) sowie Deutschland gelten als »Garantiemächte« des politischen Prozesses für Syrien, der unter dem Dach der Vereinten Nationen in Genf zwischen der Regierung, einer ausgewählten Opposition und zivilgesellschaftlichen Gruppen stattfinden soll. Grundlage ist die UN-Sicherheitsratsresolution 2254 aus dem Jahr 2015. Der Prozess stagniert.

Der UN-Sondergesandte Pedersen versucht die verschiedenen »Stakeholder« beziehungsweise Interessenvertreter an einen Tisch zu bekommen. Im Dezember traf er den syrischen Außenminister Faisal Mekdad in Damaskus und den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Ankara. Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos sprach Pedersen mit dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud. Mit diplomatischen Syrien-Beauftragten aus Großbritannien, Frankreich, den USA und Deutschland (den »Quad Syria Envoys«) traf er sich Dienstag in Genf, um zu besprechen, wie »Vertrauen und Zuversicht« geschaffen werden könnten. Fortschritte sind nicht zu berichten.

In einer gemeinsamen Erklärung der sogenannten Quad-Syrien-Beauftragten hieß es, man unterstütze »unerschütterlich« Pedersens Arbeit mit dem Ziel, »eine politische Lösung des Konflikts in Syrien gemäß der UN-Sicherheitsratsresolution 2254 zu erreichen«. Diese biete »die einzige machbare Lösung für den Konflikt«, und man freue sich darauf, »mit Partnern in der Region und mit der Opposition in diesem Rahmen« zu kooperieren.

Laut einem UN-Bericht versuche Pedersen, herauszufinden, zu welchen Zugeständnissen die jeweiligen Interessenvertreter im Gegenzug für Maßnahmen anderer bereit wären. Dabei geht es um Entführte, Gefangene, Verschwundene, um humanitäre Hilfe und »frühzeitige Erholungsprojekte«, mit denen die von EU und USA verhängten einseitigen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen umgangen werden können, damit Syrien die Chance eines Wiederaufbaus hat.

Nach UN-Angaben haben im vergangenen Jahr mindestens 125 humanitäre Hilfsorganisationen 374 solcher Projekte in allen 14 syrischen Provinzen erfolgreich umgesetzt. Geberländer sollen demnach 517 Millionen US-Dollar für das Programm überwiesen haben.