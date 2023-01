200 asylsuchende Kinder in Großbritannien vermisst

London. In Großbritannien werden 200 asylsuchende Minderjährige vermisst. Hilfsorganisationen sprachen am Donnerstag von einem »Kinderschutz­skandal« und forderten in einem offenen Brief an den britischen Premierminister Rishi Sunak eine unabhängige Untersuchung. Die Regierung müsse ihre Praxis beenden, unbegleitete Minderjährige in Hotels unterzubringen, und sie statt dessen in die Obhut von Spezialisten geben. Der zuständige Staatssekretär Robert Jenrick hatte kürzlich mitgeteilt, dass das Innenministerium seit Juli 2021 mehr als 4.600 unbegleitete Minderjährige in Hotels einquartiert habe. (dpa/jW)