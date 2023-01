Mehr Kündigungen wegen Korruption in Ukraine

Kiew. Wegen des Kaufs überteuerter Lebensmittel für Soldaten muss nach offiziellen Angaben ein weiterer ranghoher Beamter gehen. »Entlassen wurde der Direktor der Einkaufsabteilung im Verteidigungsministerium (Bogdan) Chmelnizkij«, teilte die Chefin des Ausschusses für Korruptionsbekämpfung im ukrainischen Parlament, Anastasija Radina, in der Nacht zum Mittwoch per Facebook mit. Des weiteren kündigte Generalstaatsanwalt Andrij Kostin fünf Gebietsleitern der Staatsanwaltschaft. Die Entlassungen seien »auf eigenen Wunsch« erfolgt, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Es handele sich dabei um die Gebiete Saporischschja, Kirowohgad, Poltawa, Sumi und Tschernigiw. Die Maßnahme wird ebenfalls im Zusammenhang mit Korruptionsfällen gesehen. Seit Sonntag sind bereits fünf Vizeminister, vier Gouverneure und der Vizechef des Präsidentenbüros entlassen worden. (dpa/jW)