»MH 17«: Klage gegen Russland für EGMR zulässig

Strasbourg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) erklärte am Mittwoch eine Klage der Niederlande gegen Russland wegen des Abschusses von Malaysian-Airlines-Flug »MH 17« im Jahr 2014 für zulässig. Über den Fall selbst entschied das Gericht in Strasbourg nicht. Nach Ansicht des Gerichts kann Russland demnach für Menschenrechtsverletzungen während der Kampfhandlungen zwischen Kiew und den »Volksrepubliken« Lugansk und Donezk verantwortlich gemacht werden. Im November hatte ein niederländisches Gericht drei Männer des Mordes für schuldig befunden und in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. (Reuters/jW)