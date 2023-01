Druck im Kessel

Wolfgang Kumm/dpa Erwarten echte Lohnerhöhungen: Demonstration am Dienstag zum Auftakt der Tarifverhandlungen in Potsdam

Im öffentlichen Dienst stehen Warnstreiks bevor. Denn nach dem Auftakt der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen am Dienstag steht fest: Ein schneller Tarifabschluss für die rund 2,5 Millionen Müllwerker, Pflegekräfte, Verwaltungsangestellte und viele Beschäftigte anderer Berufsgruppen ist unwahrscheinlich.

Die Forderung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und des Beamtenbunds DBB nach 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber einem Plus von 500 Euro monatlich konterte die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) bereits vor Gesprächsbeginn am Morgen als »nicht leistbar«. Neben der VKA verhandelt das Bundesinnenministerium, da es in der Tarifrunde um die Beschäftigten beim Bund und bei den Kommunen geht.

Verdi hatte vorab deutlich davor gewarnt, die Beschäftigten ohne ernsthaftes Angebot lange hinzuhalten. »Im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen brodelt es«, erklärte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke laut einer Mitteilung vom Montag. Die Beschäftigten hätten den Eindruck, mit dem wachsenden Berg von Aufgaben allein gelassen zu werden. »Die Belegschaften werden sich in der Tarifrunde nicht mit warmen Worten und einem schlechten Ergebnis abspeisen lassen«, so Werneke weiter.

Vergleichbar hoch waren die Tarifforderungen zuletzt in den 1970er Jahren. Doch selbst wenn es jetzt 10,5 Prozent mehr Lohn geben würde, gleiche das nicht die Preissteigerungen durch die hohe Inflationsrate aus, erklärte Werneke dazu.

Dass Mitarbeiter in Verwaltungen und Betrieben der öffentlichen Daseinsvorsorge am Ende echte Lohnerhöhungen von dieser Tarifrunde erwarten, zeigt auch die hohe Beteiligung an einer Verdi-Umfrage: Danach unterstützen mehr als 325.000 Beschäftigte die Tarifforderungen. »Das zeigt, wie groß der Frust über den Zustand im öffentlichen Dienst ist und wie klar die Erwartungen an diese Tarifrunde sind«, so Werneke. Überall fehle es an Personal. »Und die Inflation hat ihre Spuren gerade auch in den Portemonnaies vieler öffentlich Beschäftigter mit eher niedrigen bis mittleren Gehältern hinterlassen.«

Neben der Forderung nach Entgelterhöhungen von 10,5 Prozent für die Beschäftigten sollen nach Gewerkschaftsvorstellungen die Auszubildenden künftig 200 Euro monatlich mehr erhalten. Außerdem fordert Verdi für sie die unbefristete Übernahme nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung.

Die VKA verweist demgegenüber – wie in jeder Tarifrunde im öffentlichen Dienst – auf den »enormen finanziellen Druck«, unter dem die Kommunen und die kommunalen Unternehmen stünden, in diesem Jahr mit Verweis auf die »Auswirkungen der Coronapandemie sowie des Ukraine-Krieges«. »Beschäftigte und kommunale Arbeitgeber« seien »von der Inflation gleichermaßen betroffen«, behauptete die Vereinigung in einer Mitteilung.

Man stehe vor der Bewältigung »vielfältiger Herausforderungen«, die es so noch nicht gegeben habe. »Daher appellieren wir an die Gewerkschaften, maßvoll zu sein und die schwierige Situation der kommunalen Arbeitgeber zu berücksichtigen.« Inwieweit sie sich vorgenommen hat, auch die angespannte finanzielle Situation der Beschäftigten zu berücksichtigen, ließ die VKA offen. Die nächsten Verhandlungsrunden sind bereits für den 22. bis 23. Februar sowie für den 27. bis 29. März terminiert. Warnstreiks dürfte es bis dahin geben, wenn die VKA und das Innenministerium kein oder nur ein unzureichendes Tarifangebot auf den Tisch legen.