Unkaputtbar: Radio Dreyeckland

Sven Simon/stock&people/imago Rede durchs Schlüsselloch seiner Zellentür in der Irrenanstalt: Schauspieler Helmut Qualtinger (1928–1986)

Zwei Mitarbeiter und die Redaktionen von Radio Dreyeckland in Freiburg sind am 17. Januar von der Polizei heimgesucht worden (jW berichtete). Diese Razzia trägt sich ein in die lange Repressionsgeschichte des ersten freien Radios in Deutschland, das in den politischen Kämpfen der späten 70er Jahre entstanden ist. Ab 1977 schafften linke Aktivisten aus der Anti-AKW- und Friedensbewegung mit Piratensendern Gegenöffentlichkeit für den Südwesten, zunächst ausgestrahlt von mobilen Sendeanlagen, immer auf der Flucht vor Peilwagen und Polizei. Ab 1984 funkte Radio Dreyeckland regelmäßig aus dem französischen Colmar über die Grenze und sporadisch in Freiburg, dabei fiel die Polizei jeweils auf Antennensuche in den Wohnprojekten im Umfeld der Rundfunkpiraten ein.

1988 legalisiert, wurde es anders, aber nicht leicht. Immer wieder musste um Sendezeit gestritten und das Projekt vor dem Kadi verteidigt werden. In den Neunzigern wurde der RDL-Journalist Stephan Waldberg in der Türkei verhaftet, sein kurdischer Kollege Ömer Polat dorthin abgeschoben, und die Landesmedienanstalt sperrte Gebührengelder – dabei ging es jedes Mal um die PKK. Zuletzt gab es in der Behörde Überlegungen, das Programm von UKW auf eine Internetmediathek zu verfrachten, aber »wir würden dadurch unsere Identität als Radio verlieren«, sagte RDL-Geschäftsführer Andreas Reimann, dessen Wohnung vorige Woche durchsucht worden ist, im Gespräch mit junge Welt. Statt dessen fordern die Freiburger die zusätzliche Ausstrahlung auf DAB+, und Reimann ist zuversichtlich, dass es in zwei oder drei Jahren soweit sein wird.

Zum Programm in dieser Woche: Ein junger Autor gerät 1966 in New York in ein Free-Jazz-Konzert und reagiert verstört. Zu hören von Christian Brückner im ersten Teil der Lesung von »Die Zukunft der Schönheit« von F. C. Delius (Di., 11.10 und 22.25 Uhr, RBB Kultur). SWR-2-Wissen sendet in dieser Woche eine dreiteilige Serie über das heutige Leben der »Roma in Europa« (ab Mi., 8.30 Uhr). Alfred Döblin hat 1924 »Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord« geschrieben, Dieter Mann liest die Geschichte ab Donnerstag vor (Patmos/Saga-Egmont-Verlag 2002, Do., 9.04 und 19.04 Uhr, MDR Kultur). Mit dem Programm »Mit dem kleinen Tierfreund durch die kalte Jahreszeit« ist Dieter Wischmeyer neulich in Bielefeld aufgetreten, wo er mit dem Tierfreundunwesen einst angefangen hat (Sa., 15.04 Uhr, WDR 5).

In der »SWR-2-Jazztime«-Ausgabe »Real Book Stories« erzählt Henry Altmann, wie die »Bibel des Jazz« entstanden ist und wer ihre Evangelisten waren (Sa., 22.03 Uhr). Der Autor Arno Geiger hat vor 30 Jahren in Wien damit angefangen, Schriftstücke aller Art aus dem Müll zu fischen und aus seinen Funden Literatur zu machen. Er trägt daraus vor und spricht darüber im »Studio LCB« in der »Lesung: Arno Geiger« (So., 0.05 Uhr, DLF Kultur). In »Klassik für Kinder« gibt es am Sonntag morgen »Romeo und Julia« von Hector Berlioz, ein preisgekröntes RBB-Kultur-Kinderkonzert des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin (So., 8.05 Uhr). Und am Sonntag abend präsentiert WDR 3 die Böse und das Biest, allerdings nacheinander und in umgedrehter Reihenfolge: Zuerst hält Helmut Qualtinger eine »Rede an die Nation« – durchs Schlüsselloch seiner Zellentür in der Irrenanstalt (WDR 1970, So., 19.04 Uhr), danach hält Cheryl Studer als »Salome« den Kopf hoch in einer Aufnahme des Richard-Strauss-Blockbusters, die vor 30 Jahren in der Deutschen Oper Berlin mitgeschnitten worden ist (Deutsche Grammophon 1991, So., 20.04 Uhr).