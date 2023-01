Erdogan: Wahlen werden auf Mai vorverlegt

Istanbul. Die ursprünglich für Mitte Juni geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei werden um fünf Wochen vorgezogen. Wie am Sonntag abend bekannt wurde, kündigte Präsident Recep Tayyip Erdogan an, den Wahltermin auf den 14. Mai zu verlegen. Der 68jährige will erneut antreten. Die Opposition ist noch auf der Suche nach einem Gegenkandidaten. Der Wahlkampf soll demnach bereits am 10. März beginnen. Erdogan hatte schon in der vergangenen Woche seine Absicht geäußert, die Wahl am 14. Mai abzuhalten. (AFP/jW)