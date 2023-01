Knackige Liveband gibt Startschuss

Christian-Ditsch.de Die Band »Black Heritage« heizte dem bereits gut gefüllten Saal ordentlich ein

Es ist soweit: Die XXVIII. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz ist eröffnet! Die Saxophonisten Willy Pollack und Ben Perckoff der Band »Black Heritage« gaben am Sonnabend vormittag den musikalischen Startschuss im Atrium des Hotel MOA in Berlin. In den Eingangsbereich strömten die Besucherinnen und Besucher und wurden vom Geschäftsführer des Verlags 8. Mai, in dem die Tageszeitung junge Welt erscheint, mit einer Eröffnungsrede begrüßt.

Auch in diesem Jahr gibt es während der Konferenz eine Kunstausstellung, die unter anderem Teile der jW-Kunstedition von 1975 zeigt, damals erstellt zum 30. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Koschmieder wies in seinen Eröffnungsworten für die kleine Schau insbesondere auf ein Bild von Thomas Richter »Für Carlo Giuliani« hin. Er war beim G-7-Gipfelin Genua 2002 von den Polizeikräften getötet worden. »Kultur ist Politik und Politik ist Kultur«, fasste Koschmieder zusammen.

»Black Heritage«, deren Musik von Bandmitglied Mike Russel im jW-Gespräch mit »am ehesten als Afrosoul« bezeichnet wird, stimmten den sich füllenden Saal mit knackigen Livesounds ein. (dm)