Neu erschienen

Rotfuchs

Das Januarheft ist die 300. Ausgabe der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke«. Es enthält erneut zahlreiche Beiträge zum Ukraine-Krieg, darunter solche von Hans Schoenefeldt, Gerhard Giese, Dagmar Henn, Klaus Hartmann und Uli Jeschke. Dokumentiert wird die Abschlusserklärung des Friedensratschlags vom 10./11. Dezember 2022 in Kassel. Lothar Schröter erinnert daran, dass Kai-Uwe von Hassel vor 60 Jahren als Nachfolger von Franz Josef Strauß Kriegsminister in Bonn wurde. Kurt Laser schreibt über »deutsch-sowjetische Wirtschaftsbeziehungen« in den 1930er Jahren. Raina Zimmering schildert, wie der Ukraine-Krieg in Lateinamerika gesehen wird. Gerhard Oberkofler schreibt zum Kampf der Palästinenser, Georges Hallermayer über die Entwicklung in Mali. Henry Nitschke erinnert an Markus Wolf, der am 19. Januar 100 Jahre alt geworden wäre. (jW)

Rotfuchs, Januar 2023, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98389830, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net

SoZ

In der Januarausgabe der SoZ spekuliert Hanno Raußendorf, dass die Grünen für Lützerath »bezahlen« würden: »Selbst Umwelt-NGOs gehen auf Distanz zur ›Umweltpartei‹«. Volker Brauch schreibt über das »Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz«, das am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist: Der ursprüngliche Gedanke, Unternehmen »von Anfang bis Ende der Wertschöpfungskette« in die Verantwortung für die Garantie von Mindeststandards zu nehmen, habe sich in Luft aufgelöst. Matthias Becker sieht das »globale Ernährungssystem in der Vielfachkrise«. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 38/Nr. 1, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de

Neuer Mahnruf

Die Zeitschrift des »Bundesverbandes österreichischer AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des Faschismus« (KZ-Verband/VdA) begrüßt die Novelle des österreichischen Verbotsgesetzes, das seit 1947 jede Wiederbetätigung im Sinne des Nazismus verbietet. Informiert wird anlässlich des anstehenden 75. Jahrestages über das Archiv des KZ-Verbands. (jW)

Der Neue Mahnruf. Zeitschrift für Freiheit, Recht und Demokratie, Jg. 77, Nr. 34/2022, 12 Seiten, kostenlos, Bezug: KZ-Verband/VdA, Lassallestr. 40/2/2/6, 1020 Wien, E-Mail: bundesverband@kz-verband.at