Griff in die Kasse

Hannibal Hanschke/REUTERS Viele haben gut verdient: Rollfeld des BER bei der Eröffnung mit neunjähriger Verspätung (31.10.2020)

Anita Tack ist Diplomingenieurin für Gebietsplanung und Städtebau, arbeitete in der DDR seit 1973 im Büro für Territorialplanung des Bezirks Potsdam, saß in der Bundesrepublik für die PDS und die Partei Die Linke von 1994 bis 2019 als Abgeordnete im Brandenburger Landtag und amtierte von 2009 bis 2014 als Landesministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz in Potsdam. Ihr Buch über den neuen Berliner Großflughafen BER (»Das Lehrstück vom Flug- und Fluchhafen«) bietet nicht die nächste Chronik der 30jährigen Geschichte von Fehlentscheidungen, Unfähigkeit und Korruption, die den Murksbau exemplarisch für bundesdeutsche Zustände machte, sondern soll nach den Worten der Autorin ein »Lückenschluss« und eine »Brücke« sein.

Eine Lücke sieht Tack zum Beispiel in den Medienberichten über die Skandale rund um das Baugeschehen: Die Positionen der linken Opposition kamen in ihnen nicht vor. Das sei schade, »denn Opposition in der Wahrnahme ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu zeigen«, habe mit der Achtung des Wählerwillens »und damit auch mit der Stärkung der Demokratie überhaupt« zu tun. Im Umkehrschluss lässt sich folgern: Offenbar haben die hier angesprochenen Medien genau daran kein Interesse.

Selbstbedienung

Die beiden von der PDS 1994 und 2000 herbeigeführten Untersuchungsausschüsse des Landtags Brandenburg (ein dritter nahm 2022 auf Antrag der AfD seine Arbeit auf) hatten wenig mediale Resonanz, am Lauf der Dinge hin zum nicht nur finanziellen Debakel änderten sie ohnehin nichts. Die Autorin spricht es so nicht aus, aber die Botschaft dieses Buches lautet: Geht es erst einmal um die Selbstbedienung des Kapitals aus der Staatskasse, wird die parlamentarische Opposition Dekoration. Hier kommt allerdings noch hinzu, dass die einstige Oppositionspartei zehn von 30 Jahren – von 2009 bis 2019 – in der Landesregierung saß. Die Quittung: Vom Höchststand 2004 – 28 Prozent der Stimmen – blieben 2019 noch 10,7 Prozent. Das Buch handelt also nicht nur von Konstruktion und Praxis der parlamentarischen Demokratie, sondern auch vom Niedergang der PDS beziehungsweise Linkspartei.

Eine »Brücke« will Tack mit diesem Buch auch zu den Bürgerinitiativen schlagen, die sich dagegen wehrten, dass das architektonisch, technisch und regionalplanerisch fossile Monstrum BER wie ein Meteorit in eine dichtbesiedelte Gegend gerammt wurde. Die Autorin beklagt, dass die Positionen der Initiativen und die ihrer Partei »immer sehr ähnlich, oft genug sogar deckungsgleich« gewesen seien, sich in Aufrufen und Erklärungen aber kein Hinweis auf diese Übereinstimmung finde. Die Verbindung von parlamentarischer und außerparlamentarischer Opposition hat hier in auffälliger Weise nicht geklappt. Auch das ist exemplarisch: für den Stand der Demokratie hierzulande, aber auch für die Arbeits- und Funktionsweise der Linkspartei.

Ein Lehrstück

Der Band stützt sich auf verschiedene Vorarbeiten. So gab Tack bereits von 1997 bis 2001 acht Dokumentationen »Schönefeld: Vom Flug- zum Fluchhafen« heraus. Dokumentiert werden vor allem Landtagsreden zum Thema von ihr, von Lothar Bisky, Dagmar Enkelmann, Kerstin Kaiser und Kornelia Wehlan ab 1994. Sie sind mit den protokollierten Zwischenrufen, die sich oft auf dem Niveau des von Rosa Luxemburg benannten »parlamentarischen Kretinismus« bewegen, durchaus ein Lehrstück.

Das praktische Resultat waren garantierte Rendite und Extraprofite für westdeutsche Baukonzerne plus private Griffe in die Kassen. Tack nennt das »zehrendes Gift« und zitiert einen Staatssekretär und BER-Aufsichtsratsvorsitzenden, der 2018 von einem »systemischen Versagen« sprach. Das System, das ist diesem Buch zu entnehmen, heißt Diktatur des Kapitals, das Versagen ist das der angeblich wichtigsten politischen Institutionen in diesem Land. Es ist gewollt.