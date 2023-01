Poststreiks mit guter Beteiligung

Bonn. Die dreitägigen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi bei der Deutschen Post zeigen Wirkung. Wie der Konzern am Wochenende in Bonn mitteilte, seien durch die Ausstände drei Millionen Briefe und eine Million Pakete liegengeblieben. Bei der Auslieferung und Abholung könne es zu mehreren Tagen Verzögerung kommen. In einigen Regionen kämen Probleme durch den Wintereinbruch hinzu. Laut Verdi beteiligten sich insgesamt rund 30.000 Post-Beschäftigte an den Warnstreiks. (dpa/jW)