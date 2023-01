Panzerfraktion probt den Aufstand

Lisi Niesner/REUTERS Die NATO-Jugend stellt sich vor: Protestaktion vor dem Kanzleramt am Freitag

Die Debatte über die Lieferung von schweren Kampfpanzern aus deutscher Produktion an Kiew wird nach dem Treffen der »Ukraine-Kontaktgruppe« am Freitag in Ramstein, das von den auf eine Verlängerung und Eskalation des Krieges hinarbeitenden Akteuren als Fehlschlag bewertet wird, von Tag zu Tag schriller. Grüne und FDP agieren in dieser Frage im faktischen Gleichschritt mit den Unionsparteien inzwischen wie Oppositionsparteien – vorneweg einmal mehr die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die am Freitag abend im ZDF den Ton vorgab: »Die Geschichte schaut auf uns, und Deutschland hat leider gerade versagt.« Die Kommunikation von Bundeskanzler Olaf Scholz sei eine »Katastrophe«.

In Ramstein hatte sich die Bundesregierung trotz eines enormen und sorgfältig orchestrierten inneren und äußeren Drucks Forderungen nach der unverzüglichen Lieferung von »Leopard 2«-Kampfpanzern an die Ukraine vorerst nicht gebeugt. Die Ampelregierung erteilte auch keine Liefererlaubnis an andere Länder für die in Deutschland produzierten Panzer. Gerade diese Freigabe ist ein wesentlicher Faktor in der Kalkulation, die darauf zielt, Kiew eine ins Gewicht fallende, also mindestens dreistellige Zahl von Panzern aus »westlicher« Produktion zur Verfügung zu stellen.

Strack-Zimmermann legte am Sonnabend gegenüber der Tagesschau nach: »Wenn man Leopard 2 nicht liefern will, dann muss erklärt werden, warum. Dann muss der Ukraine erklärt werden, warum.« Die Diskussion werfe »kein gutes Licht auf uns, weil natürlich die westliche Welt erwartet, dass Deutschland führt«. »Wir« seien »verzagt«, befand Strack-Zimmermann weiter. »Wir sind immer hinter der Welle. Also wir warten immer, bis was passiert«, klagte die »Verteidigungsexpertin«.

Der Grünen-Abgeordnete Anton Hofreiter verlangte am Sonntag gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, »jetzt sofort« mit der Ausbildung von ukrainischen Soldaten an »Leopard«-Panzern zu beginnen. »Deutschland« habe in Ramstein »einen erheblichen Fehler gemacht und dadurch weiter Ansehen eingebüßt«. Das müsse »jetzt schnell korrigiert werden«. Seine Fraktionskollegin Katrin Göring-Eckardt sagte den Funke-Zeitungen, sie habe sich »gewünscht, dass bereits in dieser Woche die deutsche Regierung den Weg für die Lieferung von Leopard-Panzern freigemacht hätte«. Die würden »in der Ukraine dringend gebraucht«. Die Ukraine verteidige »nicht nur ihr eigenes Land, sondern auch unsere Freiheit«.

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter beklagte am Sonnabend gegenüber der Augsburger Allgemeinen, dass das Ramsteiner Treffen »leider eine weitere Isolierung« der Bundesrepublik zur Folge habe. Es mache ihn außerdem »sprachlos«, dass erst der am Donnerstag ernannte Verteidigungsminister Boris Pistorius eine Bestandsaufnahme der verfügbaren Panzer in Bundeswehr- und Industriebeständen in Auftrag gegeben haben soll. Das sei »peinlich und erschreckend«.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sah sich am Sonntag gezwungen, seine Partei und den Bundeskanzler gegen »maßlose Kritik und persönliche Anfeindungen« in Schutz zu nehmen. Man bleibe »ein solidarischer und berechenbarer Partner der demokratischen und freien Ukraine«, ohne aus dem Blick zu verlieren, dass »Millionen Deutsche ernste Sorgen vor einer deutschen Verwicklung in den Krieg umtreiben«, sagte er der Rheinischen Post. Man solle stolz darauf sein, dass das Land nach den USA »zweitgrößter Hilfsgeber« sei und sich »wirtschaftlich erfolgreich von Russland entkoppelt« habe.

Wesentlich schärfer hatte sich am Sonnabend SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gegenüber dpa geäußert. »Frau Strack-Zimmermann und andere reden uns in eine militärische Auseinandersetzung hinein. Dieselben, die heute Alleingänge mit schweren Kampfpanzern fordern, werden morgen nach Flugzeugen oder Truppen schreien«, sagte Mützenich. »Politik in Zeiten eines Krieges in Europa« mache man nicht »im Stil von Empörungsritualen oder mit Schnappatmung«. Nach dieser Intervention wurde Mützenich vom ukrainischen Vizeaußenminister Andrij Melnyk bei Twitter als »zynischster und widerlichster deutscher Politiker« beschimpft.