Bis wann der Osten rollt

Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa Der Waggonbau Niesky ist der letzte Schienengüterwagenhersteller in der Bundesrepublik

Die Transformation hat viele Namen. Doch sie ist Programm, ob nun »Strukturwandel« oder »Verkehrswende« genannt. Für manche »grün«, für einige »sozial«, zuweilen auch kombiniert »sozial-ökologisch« gestaltet – was genau das heißt und für wen welche Perspektiven entstehen, bleibt oft im Ungefähren. Im ostsächsischen Niesky wollen Vertreter aus Politik und Unternehmen an diesem Montag auf einer »Revierkonferenz« des sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung über »Herausforderungen und Chancen der Strukturentwicklung« in der Lausitz diskutieren. Mit Dana Dubil vom DGB Ostsachsen findet sich nur eine Gewerkschafterin im Konferenzprogramm. Bei einer Podiumsdiskussion geht es darum, wie die regionale Wirtschaft »stärker in den Transformationsprozess eingebunden werden« könnte.

Waggonbau mit Tradition

Die regionale Wirtschaft, das ist etwa das Werk der Waggonbau Niesky GmbH (WBN), letzter Hersteller von Güterwaggons in der Bundesrepublik. Den Blick auf Perspektiven im »Transformationsprozess« sehen die Beschäftigten schon seit einiger Zeit verstellt. Auch hier könnte ein weiteres Kapitel der Deindustrialisierung anstehen, der besonders in Ostdeutschland seit der »Wende« Millionen Arbeitsplätze zum Opfer fielen. Denn seit April 2022 ist ein Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit, im April läuft die Regelung aus. »Die Situation beim Waggonbau Niesky ist dramatisch«, erklärte die politische Sekretärin der IG Metall (IGM) Ostsachsen am Donnerstag im jW-Gespräch. Da es keine neuen Aufträge für das Werk gebe, »läuft der Standort quasi leer«. Der Eigentümer habe sich dazu »bis heute ausgeschwiegen«. Sollten »im Rahmen der Verkehrswende mehr Güter auf die Schiene verlagert werden«, seien beim Standort Niesky »auch die Landespolitik und die Bundespolitik gefragt«.

Seit 1835 ist der Waggonbau in Niesky ansässig, in der DDR war das Werk im Kombinat Schienenfahrzeuge eingegliedert. Vor drei Jahren kaufte der slowakische Güterwagenhersteller Tatravagonka den Betrieb. Doch seit einiger Zeit blieben Materiallieferungen aus, auf Nachfragen der Beschäftigtenvertretung gebe es vom Eigentümer »keinerlei Aussagen«, erklärte Betriebsratsvorsitzender Peter Jurke im Gespräch mit dieser Zeitung. Viele Beschäftigte hätten der Firma bereits den Rücken gekehrt, wodurch »die Struktur des Unternehmens bereits in weiten Teilen zerstört« sei. Ein »Zukunftsteam« ließ Tatravangonka-Eigner Alexej Beljaljev den Entwurf für ein »Sofortprogramm« zukommen. Mit kurzfristigen Maßnahmen, um die WBN »zu stabilisieren«, wie Betriebsrat Jurke erklärt. Doch auch darauf: Schweigen.

Auch eine Anfrage dieser Zeitung blieb unbeantwortet. Geschäftsführer Matus Babik erklärte dagegen gegenüber jW, man wolle WBN Niesky »nicht schließen«. Das Werk habe »für das gesamte Jahr genug Projekte«, die es abzuarbeiten gelte. Mit Kunden sei man in »intensiven Diskussionen« über benötigte Waggons, bereite außerdem neue Projekte »im Bereich Sonderdrehgestelle« vor.

Zunehmend verzweifelt

Die Beschäftigten beruhigt das nicht. Mit wöchentlichen Mahnwachen vor dem Werkstor versuchen sie gemeinsam mit der IGM nun seit mehr als zehn Wochen zunehmend verzweifelt auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Zuletzt ließen sie vergangene Woche Luftballons mit Nachrichten an Werkseigner Beljaljev in den Himmel steigen. Für die Beschäftigten sei eine Positionierung des Eigentümers entscheidend, »weil man nicht weiß, wohin es gehen soll«. Denn die Befürchtungen sind real: Im Werk sei bereits eine automatische Schweißanlage abgebaut und exportiert worden, erklärte Jurke. »Die Politik will mehr Güter auf der Schiene, und hier könnte der letzte Waggonhersteller schließen. Das passt doch nicht zusammen«, so der Betriebsratschef.

Die WBN-Beschäftigten wenden sich an diesem Montag vermittelt über das vom DGB mitfinanzierte Projekt »Revierwende« an die Konferenz. Auf der letzten Mahnwache wurden auf einer Bodenzeitung Äußerungen und Forderungen gesammelt, die Besuchern und Teilnehmern im Eingangsbereich präsentiert werden sollen, erklärte Projektreferent Marko Schmidt am Donnerstag im jW-Gespräch. Es sei »entscheidend, dass die Stimmen der Beschäftigten bei diesen Konferenzen vorkommen«, so Schmidt. »Schließlich sind sie diejenigen, die hier verankert sind, hier leben und arbeiten und die Region gestalten.«