US-Konzern: Chipfabrik mit Subventionen

Saarbrücken. Der US-Chiphersteller Wolfspeed plant nach Medienberichten ein großes Werk für Halbleiter aus Siliziumkarbid im Saarland. Wie das Handelsblatt berichtete, beteiligt sich an der Fabrik auch der Autozulieferer ZF mit einem Minderheitsanteil. Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung und des Saarländischen Rundfunks soll die Fabrik auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks in Ensdorf entstehen. Demnach soll die Serienfertigung der vor allem in Elektrofahrzeugen genutzten Chips in vier Jahren beginnen. Laut Handelsblatt sind Subventionen für Wolfspeed die Voraussetzung für den Bau der Fabrik. (dpa/jW)