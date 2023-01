Neuer CDU-Chef in Niedersachsen

Braunschweig. Sebastian Lechner ist neuer Vorsitzender der CDU in Niedersachsen. Auf einem Landesparteitag am Samstag in Braunschweig erhielt der 42jährige Vorsitzende der Landtagsfraktion nach Parteiangaben 88,5 Prozent der Delegiertenstimmen; einen Gegenkandidaten gab es nicht. Nach der Niederlage bei der Landtagswahl im Oktober 2022 hatte Spitzenkandidat Bernd Althusmann den Rückzug vom Landesvorsitz angekündigt. Die CDU kam auf 28,1 Prozent; ein schwächeres Ergebnis hatte die Partei seit den 1950er Jahren bei keiner Landtagswahl in Niedersachsen eingefahren.(dpa/jW)