Fechenheimer Wald: Eine Person in U-Haft

Frankfurt am Main. Nach der Räumung des Protestcamps im Fechenheimer Wald im Osten Frankfurts hat sich die Lage dort nach Einschätzung der Polizei entspannt. Bis auf kleinere Mahnwachen habe es weder am Samstag noch in der Nacht zum Sonntag Aktionen von Gegnern der Rodung gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Mehr als 25 Menschen wurden nach Angaben der Polizei seit Beginn des Einsatzes zeitweilig in Gewahrsam genommen. Eine Person, die sich weigerte, Angaben zu ihrer Identität zu machen, befand sich laut Staatsanwaltschaft am Sonntag noch in Untersuchungshaft. Die Baumfällarbeiten wurden am Freitag abgeschlossen. (dpa/jW)