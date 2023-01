»Dadurch sterben 500 Menschen pro Woche«

Henry Nicholls/REUTERS NHS-Krankenschwestern während eines Streiks in London (15.12.2022)

Was steckt hinter »Keep Our NHS Public« und welche Ziele verfolgt die Kampagne?

Wir haben uns bereits 2005 gegründet, um zu verhindern, dass private Interessen Einfluss auf den NHS nehmen. Die Labour-Regierung von Tony Blair hatte nämlich die ersten Schritte zur Privatisierung des Gesundheitswesens unternommen. Mit der Machtübernahme der Konservativen ab 2010 hat sich das dann sehr beschleunigt. Um die Privatisierungen voranzubringen, hatten die konservativen Tories zuerst den Health and Social Care Act 2010 beschlossen. Im Jahr 2022 kam es dann zu einer weiteren Gesetzesänderung, die Privatisierungen vereinfacht.

Welche Bereiche sind davon betroffen?

Besonders die Infrastruktur ist heute privatisiert: das ganze IT-Wesen, die Technik, alle Finanzbereiche und die Administration, also alles, was nicht direkt mit der medizinischen Betreuung zusammenhängt.

Wir kämpfen dagegen und treten für ein vollständig von öffentlicher Hand finanziertes und geführtes Gesundheitssystem ein. Es muss universell sein, das heißt, es muss allen, vor allem auch Migranten zur Verfügung stehen. Gerade sie sind durch die aktuellen Regelungen oft vom NHS ausgeschlossen.

Ein Schwerpunkt unserer Kampagne ist, auf die Situation in den Pflegeheimen aufmerksam zu machen. Dort ist die Lage besonders schlecht, und es fehlt überall an Geld und Personal. Das liegt daran, dass nahezu alle Pflege-, Kranken- und Altersheime im Vereinigten Königreich von privaten Konzernen geführt werden.

Wie viele Beschäftigte im Gesundheitswesen repräsentiert Ihre Kampagne?

Wir haben 70 aktive Ortsgruppen im ganzen Land. Aber wir sind mehr eine Kampagnenbewegung als eine gefestigte Organisation – wir treten nicht zu Vertretungswahlen an. Um ein Beispiel zu geben: Eine Dachorganisation, die wir ins Leben gerufen haben, ist die Kampagne SOS-NHS. Sie wird von 55 Organisationen unterstützt, darunter 18 Einzelgewerkschaften.

Wie kam es zu der verheerenden Situation im britischen Gesundheitswesen?

In den vergangenen Monaten sind einige Faktoren zusammengekommen: Das grundlegende Problem ist die bewusste Unterfinanzierung und Privatisierung des NHS. Gleichzeitig gab es in allen Bereichen Kürzungen, so dass die Infrastruktur immer schlechter wurde. Geräte und Gebäude wurden nicht mehr erneuert. Dazu kam die Überarbeitung des Personals, da die Personaldecke immer weiter ausgedünnt wurde, der Arbeitsaufwand während der Pandemie aber enorm anstieg.

Diese Situation wird von der Regierung instrumentalisiert, um nach »Modernisierung« zu rufen. Die Regierung behauptet, der NHS funktioniere nicht mehr und müsse erneuert werden, was weitere Privatisierungen bedeutet. Aber sie haben die aktuelle Situation ja seit 2010 eben durch ihre Privatisierungen herbeigeführt.

Vor kurzem erschien eine Studie, in der die Gesundheitssysteme in allen europäischen Ländern verglichen wurden: In den vergangenen zehn Jahren sind 40 Milliarden Pfund weniger in den NHS gesteckt worden, als in anderen Ländern investiert wurde.

Seit Juli 2015 haben die Notaufnahmen es nicht mehr geschafft, ihre Ziele zu erreichen. Während der Pandemie wurde das dann noch viel schlimmer. 2.000 NHS-Angestellte sind während der Pandemie an Corona gestorben. Bereits vor der Pandemie waren 4,4 Millionen Patienten auf Wartelisten, nun sind es 7,2 Millionen.

Was hat die Pandemie noch für Folgen gehabt?

Zwei Millionen Menschen leiden im ganzen Land an den Folgen von Long Covid, darunter auch Zehntausende Angestellte des NHS. Sie haben in den vergangenen Jahren je nach Gehaltsstufe acht bis 30 Prozent Reallohnverlust erfahren – im Schnitt haben Gesundheitsmitarbeiter seit 2010 zehn Prozent ihres Lohns verloren. Derzeit sind 132.000 Stellen im NHS frei, die nicht nachbesetzt wurden.

Ein weites Problem sind die Bettenbelegungen. Da es zu wenige Pflegeheime gibt, warten 13.000 Patienten in den Kliniken auf einen Heimplatz. Daher sind die Krankenhäuser voll, und die Patienten bekommen keine Betten und müssen in den Ambulanzen warten. Manchmal stehen da 20 bis 30 Krankenwagen in einer Schlange vor den Spitälern. Die können dann nicht zu Notfällen fahren. Die Wartezeit bei einem Notruf sollte acht Minuten betragen, derzeit liegt sie bei 52 Minuten. Eine Studie zeigte kürzlich, dass dadurch pro Woche 500 Menschen sterben, da sie nicht schnell genug versorgt werden können.

Manche Beobachter behaupten, dass gerade die Streiks Leben gefährden.

Ich möchte in drei Punkten darauf antworten. Erstens: Ein Streik ist die letzte Option. Die Regierung hat es völlig versäumt, auf die Beschäftigten im Gesundheitswesen zu hören.

Zweitens: Ich war im Januar bei Arbeitsniederlegungen der Rettungsfahrer auf den Streikposten. Es gibt eine Regelung, dass bei Notfällen die Fahrer und andere medizinische Angestellte die Zustimmung eines Gewerkschaftsvertreters erhalten, den Streikposten zu verlassen. Sobald die Arbeit getan ist und der Notfall behandelt wurde, kehren sie unverzüglich wieder zurück auf den Streikposten.

Drittens: Die Gesundheitspolitik der Regierung schadet der Bevölkerung, und alle Angestellten wissen das. Wenn die Regierung nicht dazu gezwungen wird, eine bessere Versorgung zu gewährleisten, werden immer mehr Menschen sterben.

Die Risiken wurden vor Beginn des Streiks klar abgewogen und ich stimme zu: Es bleibt keine Alternative, außer zu streiken.

Was muss geschehen, damit die NHS-Krise endet?

Die Regierung muss aufhören, nach Ausreden zu suchen. Sie behauptet, dass der Winter und die Grippewelle schuld an der Situation sind. Das ist nicht wahr, und jeder weiß das. Hier geht es um Leben und Tod. Die Regierung muss einen nationalen Notstand im NHS ausrufen und mit den Gewerkschaften sprechen. Sie muss anerkennen, dass die Ausdünnung der Belegschaft eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit ist und anfangen, den Angestellten einen vernünftigen Lohn zu zahlen.

Die Kündigungen müssen aufhören und es muss endlich neues, zusätzliches Personal eingestellt werden. Vor allem muss den Pflegern mehr Lohn gezahlt werden, denn die leben aktuell am Existenzminimum. Sie bekommen einen Stundenlohn von weniger als zehn Pfund. Manche neuen Ärzte haben ein Einstiegsgehalt von nur 14 Pfund pro Stunde.

Viele Angestellte verdienen im Supermarkt mehr als im NHS. Daher wechseln jährlich 30 bis 40 Prozent der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialbereich die Branche. Gleichzeitig sind die größten Pflegeheimketten in den Händen von Hedgefonds, die 20 bis 40 Prozent der staatlichen Subventionen als Profite in die Steueroasen transferieren.

Welche Rolle spielt die Labour Party in dieser Situation?

Es ist die Labour Party, die in den 2000ern unter Tony Blair überhaupt erst mit den Privatisierungen angefangen hat. Der ehemalige Vorsitzende Jeremy Corbyn hat eine eindeutige Position zum NHS: Er hat klar Stellung gegen Privatisierungen und für Reverstaatlichung bezogen. Der neue Labour-Chef Keir Starmer ist dagegen wieder viel näher an Blairs Positionen dran. Er sagt, eine »Reform« des NHS sei notwendig, aber dafür dürfe es nicht mehr Geld geben. Statt dessen müsse es eine »engere Partnerschaft mit dem Privatsektor geben«, sagt er. Aber der Privatsektor ist ja genau das Problem: Er nimmt dem NHS das Geld weg.

Labour erkennt zwar die Probleme des NHS, kritisiert die Regierungspolitik, aber nicht die, die dazu geführt hat. Statt dessen greift Labour die Ärztegewerkschaft an, da sie angeblich keinen Wandel will. Ich habe sehr große Sorgen, da Labour immer weiter nach rechts abdriftet. Das ist eine sehr gefährliche und dumme Haltung der Partei.