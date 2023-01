Spanien: Polizei zerschlägt Schmugglerring

Madrid. Die spanische Polizei hat in Zusammenarbeit mit Europol ein Netzwerk von Zigarettenschmugglern zerschlagen, für das geflüchtete Menschen aus der Ukraine in illegalen Zigarettenfabriken arbeiteten. Das spanische Nachrichtenportal La Rioja berichtete am Sonntag von zehn ukrainischen Arbeitern, die in der Halle »zusammengepfercht« hätten leben müssen, um nicht entdeckt zu werden. In Logroño, Valencia und Sevilla seien 27 Menschen festgenommen worden, berichtete La Vanguardia. Zudem seien zehn Tonnen Tabakblätter und 3,5 2Millionen Zigarettenpackungen im Gesamtwert von 17,5 Millionen Euro beschlagnahmt worden. (jW)