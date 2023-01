Warnung vor Atomkrieg

Philipp Schulze/dpa Werden fast alle selbst gebraucht: Kampfpanzer »Leopard 2« der deutschen Bundeswehr (Munster, 28.4.2022)

Russland hat seine Warnungen an die Adresse der NATO vor der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine verschärft. Eine solche Entscheidung würde die Tür zu einer »katastrophalen Eskalation« öffnen, schrieb der Präsident der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, am Wochenende auf Telegram. Russland werde auf eine solche Entwicklung mit dem Einsatz »mächtigerer Waffen« antworten, falls die Ukraine mit Hilfe dieser Waffen Ziele im russischen Hinterland angreife oder versuchen sollte, »russische Gebiete« zu erobern. Hierunter versteht Russland auch die im Herbst 2022 eingegliederten Teile der Südukraine sowie die Krim. Zuvor hatte bereits der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew mit dem Einsatz russischer Atomwaffen gedroht.

Bei der Waffenstellerkonferenz in Ramstein (Rheinland-Pfalz) am Freitag hatte die Bundesregierung die Entscheidung, ob sie die Lieferung von »Leopard«-Panzern an die Ukraine freigibt, weiter hinausgezögert. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erklärte jedoch, er lasse jetzt ermitteln, wie viele dieser Panzer die Bundeswehr überhaupt abgeben könne. Ein Bericht des aktuellen Spiegels spricht davon, dass die Bundeswehr in einer Aufstellung vom vergangenen Frühjahr 19 Panzer des Typs »Leopard 2« für entbehrlich erklärt habe. Kiew verlangt mehrere hundert westliche Panzer.

Unabhängig von der noch ausstehenden deutschen Genehmigung zum Reexport der »Leopard«-Panzer an die Ukraine will Polen mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an ihnen auf polnischem Gebiet beginnen. Gleiches verlangte der Grünen-Politiker Anton Hofreiter auch von Berlin. Estland, Lettland und Litauen forderten die BRD in einer gemeinsamen Erklärung auf, die Lieferungen schnell zu genehmigen und »eine Führungsrolle« bei ihnen zu übernehmen.

Die Ukraine stellt für ihre im Frühjahr geplante Bodenoffensive neue militärische Einheiten auf. Diese sollen ausschließlich mit westlicher Technik ausgerüstet werden. Ukrainische Medien berichteten von einer »Durchbruchsbrigade«, deren Ausbildung an westlichen Waffen bereits begonnen habe. An der Front machten russische Truppen nach Meldungen vom Wochenende kleinere Geländegewinne im Norden und Südwesten der Stadt Bachmut. Ziel ist offenkundig, die beiden wichtigsten Versorgungsrouten für die ukrainischen Truppen zu unterbrechen.