Kanada: Entschädigung für indigene Völker

Ottawa. Die kanadische Regierung wird 325 indigenen Völkern Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe zukommen lassen. Kanada verpflichte sich, mit dem Betrag in Höhe von insgesamt 2,8 Milliarden kanadischen Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro), den »kollektiven Schaden und den Verlust der Sprache, der Kultur und des Erbes zu reparieren«, den Indigene durch die jahrzehntelange Misshandlung in kanadischen Internaten erlitten hätten, erklärte das Ministerium für die Beziehungen zwischen Regierung und Indigenen am Sonnabend. Die nun erzielte Einigung sei »ein erster Schritt in die richtige Richtung«, sagte Garry Feschuk, ehemaliger Anführer des Volks der Sechelt. Kanada habe aber »viel zu lange gebraucht, um sich zu seiner Geschichte zu bekennen, zu dem von ihm begangenen Völkermord zu stehen und den kollektiven Schaden anzuerkennen, der unseren Nationen durch das Internatssystem zugefügt wurde«, so Feschuk. (AFP/jW)