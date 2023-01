Anno … 4. Woche

1918, 27. Januar: Die »Roten Garden« geben das Signal zur Revolution in Finnland und bilden eine sozialistische Regierung. Es entbrennt ein dreimonatiger Bürgerkrieg, der zwischen den an Sowjetrussland orientierten Revolutionären und der »Weißen Garde« erbittert ausgefochten wird. Die deutschen Baltikum-Truppen kommen den Weißgardisten unter Führung von Carl Gustaf Emil Mannerheim zu Hilfe. Als der Bürgerkrieg im Mai mit einer Niederlage der »Roten« endet, kommt es zu Massenerschießungen im Rahmen des »Weißen Terrors«. Am 9. Oktober 1918 wird der Deutsche Friedrich Karl von Hessen zum König von Finnland gewählt. Deutschlands Kriegsniederlage macht diese Wahl jedoch obsolet.

1923, 22. Januar: Die Kommunistische Partei Deutschlands ruft unter der Parole »Schlagt Poincaré an der Ruhr und Cuno an der Spree« zu Protesten gegen die Ruhrbesatzung auf und wirbt für einen gemeinsamen solidarischen Kampf der deutschen und französischen Arbeiterklasse gegen die herrschenden Klassen.

1928, 28. Januar: An der schleswig-holsteinischen Westküste kommen bis zu 140.000 Bauern bei verschiedenen Kundgebungen gegen die Agrarpolitik der Weimarer Regierung zusammen. Es ist der Auftakt der »Landvolkbewegung«, deren Erkennungszeichen eine an die Bauernkriege erinnernde schwarze Fahne mit weißem Pflug und rotem Schwert darstellt. Zu ihren Maßnahmen gehören Nothilfeaktionen, Steuerstreiks und Protestaktionen gegen die Pfändung und Enteignung von Bauernhöfen. Teilweise kommt es auch zu Bombenanschlägen. Die ursprünglich gegen die kapitalistische Agrarpolitik gerichtete Bewegung gerät schnell unter den Einfluss profaschistischer Anführer.

1953, 28. Januar: Die Polizei löst eine Versammlung der KPD in Gelsenkirchen auf, bei der der KPD-Bundestagsabgeordnete Fritz Rische das von der Partei verfasste »Programm zur nationalen Wiedervereinigung Deutschlands« vorstellen will.

1963, 22. Januar: Der westdeutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle unterzeichnen den Élysée-Vertrag. Der Vertrag verpflichtet beide Regierungen zu Konsultationen in allen wichtigen Fragen der Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik. Ebenso werden Treffen auf Regierungsebene in regelmäßigen Abständen beschlossen.