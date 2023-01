Nachschlag: Selbstbild steht im Weg

Sony Pictures Classics/Everett Collection/imago David Crosby unterwegs auf den Pfaden seiner Musikerkarriere

Der Titel der Dokumentation von 2018 ist durchaus passend gewählt, eigentlich müsste noch ein Ausrufezeichen dahinterstehen. Ein roter Faden ist David Crosbys Selbstbild, beziehungsweise die Bedeutung, die er sich immerfort zuschreibt. Er war der erste in Laurel Canyon – der Schlucht in Los Angeles, in der sich einst viele Künstler niederließen –, er hat Joni Mitchell wie Neil Young groß gemacht, und überhaupt war Jim Morrison ein Arschloch. Sicher kann das alles so gewesen sein, doch macht es David Crosby nicht sympathischer. Um so verständlicher wird, warum der in der vergangenen Woche verstorbene Musiker nach und nach mit fast allen Zeitgenossen abgrundtief verstritten war. Des Giftzwergs Vermächtnis kommt hierbei ein wenig zu kurz – seine Musik, dargebracht mit beeindruckender Stimme, die nach wie vor großartige Momente zu liefern imstande ist. Zu empfehlen ist da das kürzlich erschienene Livealbum mit alten Hits und jungen Musikern der »Lighthouse Band«. (mme)