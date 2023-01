imago/UPI Photo »All diese Hits, ich schrieb sie alle auf Cannabis«, David Crosby (1941–2023)

Vor vier Jahren erklärte David Crosby: »Man weiß nicht, ob man noch zwei Wochen oder zehn Jahre zu leben hat. Wirklich wichtig ist aber, was man mit der verbleibenden Zeit unternimmt«. In der Nacht auf Donnerstag ist er im Alter von 81 Jahren verstorben.

Crosby war einer der größten Musiker des Rockzeitalters. Er spielte in so einflussreichen Bands wie den Byrds oder Crosby, Stills, Nash & Young, er war ein famoser Sänger, Songwriter und Gitarrist, der sich lautstark gegen den Krieg in Vietnam einsetzte. Sein Bandkollege Stephen Stills erklärte nun poetisch: »Ohne Frage war Crosby ein Gigant von einem Musiker. Der Leim hielt uns zusammen, während unsere Stimmen ikarusgleich zur Sonne hin schwebten.« So bekannt Crosby als Musiker war, so bekannt war er leider auch für seine Drogenexzesse, die ihren Anteil an seinen gesundheitlichen Problemen hatten. Außerdem musste er in den 1980ern wegen Drogen- und Waffenbesitzes ins Gefängnis.

Geboren wurde Crosby am 14. August 1941 in Los Angeles. Sein Vater war der Kameramann Floyd Crosby, der für die Kameraarbeit für F. W. Murnaus »Tabu« (1931) einen Oscar gewann. David Crosby brach sein Schauspielstudium ab, um ausschließlich Musik zu machen. In Los Angeles gründete er mit Roger McGuinn und Gene Clark die Folk-Rock-Gruppe The Jet Set, aus der dann The Byrds wurden. 1965 veröffentlichte die Band die Singles »Mr. Tambourine Man« (Bob Dylan) und »Turn! Turn! Turn!« (Pete Seeger). Auf dem Monterey-Pop-Festival 1967 zweifelte Crosby öffentlich an, dass Präsident John F. Kennedy von einem Einzeltäter ermordet worden war. Kurz danach wurde er – auch dafür? – von den Byrds gefeuert.

Doch er hatte ein neues Projekt: Im Mai 1969 veröffentlichte er zusammen mit Stephen Stills von Buffalo Springfield und Graham Nash von den Hollies das Album »Crosby, Stills & Nash«. Gleich drei Songs stammten von Crosby, darunter »Long Time Gone«, ein Stück über die Ermordung der beiden Kennedy-Brüder sowie die von Martin Luther King Jr. In Woodstock hatten die drei, nun auch mit Neil Young, ihren erst zweiten Auftritt und deshalb, wie sie dort selbst sagten, »die Hosen gestrichen voll«. Im März 1970 kam »Déjà Vu« heraus, das wohl erfolgreichste Album der vier. Nur Wochen später erschien die Single »Ohio«, ein Stück über die »Kent State Shootings«: Am 4. Mai 1970 wurden vier gegen den Vietnamkrieg protestierende Studenten der Kent State University von der Ohio National Guard getötet, neun weitere verletzt.

In den folgenden Jahren veröffentlichte die Band gemeinsam nur noch sporadisch. In den vergangenen Jahren war Crosby getreu seinem eingangs zitierten Motto noch sehr aktiv und veröffentlichte zwischen 2014 und 2021 fünf Alben.