Kahlschlag in US-Techbranche

Nach Microsoft, Amazon und dem Facebook-Konzern Meta hat nun auch Google die Streichung Tausender Stellen angekündigt. »Googler, ich habe schwierige Neuigkeiten«, begann eine firmeninterne Mail, die Konzernboss Sundar Pichai am Freitag verschickte. »Wir haben beschlossen, unsere Belegschaft um etwa 12.000 Stellen zu reduzieren. Die betroffenen Mitarbeiter in den USA wurde bereits per E-Mail informiert. In den anderen Ländern ist das Prozedere aufgrund lokaler Gesetze langwieriger.«

Nach den jüngsten Zahlen hat der Google-Mutterkonzern Alphabet, zu dem auch die Videoplattform Youtube und das Smartphonebetriebssystem Android gehören, weltweit knapp 187.000 Beschäftigte. Etwa sechs Prozent sollen entlassen werden, darunter viele Verwaltungsangestellte, aber auch Produktentwickler. Man habe in den vergangenen Jahren »für eine andere wirtschaftliche Realität (geplant) als die, mit der wir heute konfrontiert sind«, erklärte CEO Pichai in der Hausmitteilung, und zeigte sich bemüht, Trost zu spenden. »An die Googler, die uns verlassen: Vielen Dank, dass Sie so hart daran arbeiten, überall in der Welt Menschen und Unternehmen zu helfen.« Die Betroffenen sollten am Tag ihrer Entlassung besonders »gut auf sich aufpassen«, schloss Pichai. »Sofern Sie Ihren Arbeitstag gerade beginnen: Fühlen Sie sich frei, heute von zu Hause aus zu arbeiten« (»please feel free to work from home today«). Zuletzt war viel von Google-Angestellten berichtet worden, die sich trotz Aufforderung von oben weigerten, aus dem Homeoffice in die Büros im Silicon Valley zurückzukehren.

Im Laufe dieser Woche hatte Microsoft die Streichung von rund 10.000 Stellen angekündigt. Davor hatte Amazon den Abbau von 18.000 Jobs und der Facebook-Konzern Meta den von 11.000 bekanntgegeben.

Die Mitteilung von Alphabet beflügelte am Freitag die Aktien des Technologiekonzerns. Sie stiegen nach Bekanntwerden im vorbörslichen US-Handel um mehr als ein Prozent.