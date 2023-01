Mali: Russland liefert Flugzeuge

Bamako. Russland hat der Regierung in Mali am Donnerstag acht Kampfjets und zwei Hubschrauber feierlich übergeben, wie AFP am Abend berichtete. Nach Angaben der malischen Luftwaffe sollen mit ihrer Hilfe Bodentruppen bei Einsätzen gegen Dschihadisten unterstützt werden. Mali hatte bereits im vergangenen Jahr mehrere Flugzeuge und Hubschrauber aus Russland erhalten. (AFP/jW)