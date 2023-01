Syrien: US-Stützpunkt angegriffen

Damaskus. In Syrien ist erstmals in diesem Jahr ein US-Stützpunkt angegriffen worden, wie die in England ansässige oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag meldete. Bei dem Drohnenangriff auf den Militärposten Al-Tanf sollen mehrere Kämpfer der mit den USA verbündeten paramilitärischen Gruppe »Freie Syrische Armee« verletzt worden sein. Als Urheber werden mit dem Iran verbündete Milizen vermutet. (dpa/jW)