Südkorea: Slum wegen Feuer evakuiert

Seoul. Wegen eines Brands in dem Armutsviertel Guryong in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind 500 Menschen in Sicherheit gebracht worden. 60 Häuser wurden zerstört, Verletzte gab es laut Angabe der AFP nicht. Der Slum war in den 1980er Jahren entstanden, nachdem zahlreiche Einwohner Seouls durch Gentrifizierung und wegen der damaligen Olympiade ihr Heim verloren hatten. (AFP/jW)