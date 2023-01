Burkina Faso: 18 Tote nach Kämpfen

Ouagadougou. Bei zwei Anschlägen in Burkina Faso sind am Donnerstag mindestens 18 Menschen getötet worden, wie am Freitag aus Armeekreisen verlautete. Die beiden Anschläge galten einer zivilen Hilfsgruppe, die das Militär des Sahelstaats im Kampf gegen bewaffnete dschihadistische Gruppen im Norden und Nordwesten des Landes unterstützt. (Reuters/jW)