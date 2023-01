Frankreichs Sozialisten streiten um Vorsitz

Paris. Bei Frankreichs Sozialistischer Partei gibt es Streit wegen der Wahl des Vorsitzenden. Die Sozialdemokraten teilten am Freitag mit, der Vorsitzende Olivier Faure sei bei einem Treffen in Paris mit 50,8 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Konkurrent Nicolas Mayer-Rossignol zweifelte das Ergebnis aber auf Twitter an. Nun soll eine Kommission einberufen werden, um Vorwürfe von Unregelmäßigkeiten bis zum Parteitag Ende des Monats zu klären. (dpa/jW)