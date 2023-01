Somalia droht Hungerkatastrophe

Mogadischu. Die Hilfsorganisation International Rescue Committee warnt vor den Folgen einer anhaltenden Dürre in Somalia. Dem Land am Horn von Afrika drohe im Frühjahr eine Hungersnot, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Schon jetzt hätten mindestens 8,3 Millionen Somalierinnen und Somalier nicht genug zu essen. Das ist knapp die Hälfte der Einwohner. Die Dürre dauert bereits seit mehreren Jahren an und ist Experten zufolge eine Folge der Klimakrise. (dpa/jW)