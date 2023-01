Chef der Opposition in Bolivien bleibt in Haft

La Paz. Der wegen Beteiligung an einem Staatsstreich verhaftete bolivianische Oppositionsführer und Gouverneur der Provinz Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, bleibt in Untersuchungshaft. Ein Gericht in La Paz wies die von ihm eingelegte Berufung zurück, wie die bolivianischen Zeitungen El Deber und Página Siete am Freitag berichteten. Camacho war am 28. Dezember festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, im Jahr 2019 eine zentrale Rolle beim Sturz der Linksregierung unter Evo Morales gespielt zu haben. (dpa/jW)