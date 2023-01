Ansteckendste Variante von Corona in USA

Atlanta. In den USA gehen 49 Prozent aller Coronavirusinfektionen auf die Omikron-Untervariante »XBB.1.5« zurück, teilte die Seuchenbehörde CDC am Freitag mit. Vor einer Woche seien es noch 37 Prozent gewesen. »XBB.1.5« ist die bislang ansteckendste Form des Virus. Nach Angaben von Experten schützen die derzeit erhältlichen Impfungen aber vor schweren Krankheitsverläufen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte vor kurzem mitgeteilt, dass die Variante weltweit auf dem Vormarsch sei. Sie sei bereits in mehr als 25 Ländern nachgewiesen worden. Angesichts der raschen Ausbreitung dieses Erregers in den USA sollten andere Länder in Erwägung ziehen, Passagieren auf Langstreckenflügen das Tragen von Masken zu empfehlen. Eine Testpflicht für Reisende aus den USA sei aber vorerst nicht erforderlich, ließ die WHO verlauten. (Reuters/jW)