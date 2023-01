jW

Bekanntlich ist mir als Fan wie Fananwalt im Fußball die Tradition sehr wichtig. Erst in der letzten Woche war das Thema dieser Kolumne. In dieser Woche ist allerdings etwas passiert, das mir besonders nahegegangen ist. Mein Herzensverein BFC Dynamo hat bekanntgegeben, dass er die Rechte an dem alten Vereinswappen, das der Klub von seiner Gründung 1966 bis zu seiner zwischenzeitlichen Umbenennung in FC Berlin gehabt hatte, wieder zurückerworben hat. In den Wirrungen der frühen 1990er Jahre hatte der Verein die Rechte an verschiedene Personen und Firmen durch Misswirtschaft und Inkompetenz verloren, zuerst 1992 an den Fanartikelhändler Pepe Mager.

Das führte dazu, dass 2009 ein neues Logo hermusste, mit dem der Verein seither gespielt hat. Zum Rückerwerb der Rechte am alten Logo fehlte schlicht die Kohle. Für einen Fan wie mich, der zudem seit mehr als 40 Jahren Vereinsmitglied ist, war der Schmerz jahrelang groß. Stets gab es den Wunsch, zum 1999 zurückgeholten Vereinsnamen auch das alte Wappen wieder auf den Trikots zu sehen. Jetzt endlich gelang es Funktionären des Vereins, mit viel eigenem Geld die Rechte zurückzukaufen. Zur neuen Saison soll es dann soweit sein, dass auf den weinrot-weißen Trikots wieder das alte Logo prangt.

Aber nicht nur in Berlin-Hohenschönhausen war der Wunsch nach Tradition mit altem Logo groß. Auch beim blau-weißen Stadtrivalen Hertha BSC waren es vor einigen Jahren die Fans, die mit der Aktion »Fahne pur« die traditionelle Hertha-Fahne zurückholten. Und bei den sächsischen Dynamos aus Dresden waren es ebenfalls die Fans, die zur Rückgestaltung zum alten Logo drängten, nachdem auch in Sachsens Hauptstadt die Funktionäre nach der »Wende« gedacht hatten, man könnte mit der Umgestaltung des Logos auch die eigene Geschichte abschütteln. Ein anderes Beispiel für das Traditionsbewusstsein der Fans war die Initiative zur Rückkehr zum alten Vereinswappen beim VFB Stuttgart, die zur Saison 2014/15 erfolgte.

Immer wieder sind die Fans die Gralshüter der Vereinstradition. Sobald die Faninitiative dann wie in Berlin-Hohenschönhausen mit der wirtschaftlichen Kraft und dem guten Willen der Funktionäre einhergeht, lebt die Tradition wieder.

»Sport frei!« vom Fananwalt.