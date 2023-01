Nachschlag: Braune Mythen

ZDF/Heinrich Hoffmann. Mit gestellten Bildern verdienten Hitler, Leibfotograf Heinrich Hoffmann und Eva Braun ein Vermögen

Es ist völlig egal, ob Hitler an der Beerdigung Kurt Eisners teilgenommen hat, wie ein altes Foto zeigen soll. Schließlich war er Kontaktmann und Spitzel der Reichswehr bei der Münchner Räterepublik. Aber natürlich eignet sich eine solche Behauptung für einen Seitenhieb gegen links. Ob Kommunisten oder Freikorps, alle werden im ZDF-Dreiteiler »Hitlers Macht« in denselben Topf geworfen. Wozu, verrät der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder, als es in Folge zwei um den Einmarsch der Nazis ins besetzte Ruhrgebiet geht: Damals hätte eine beherzte Intervention Frankreichs dem braunen Spuk ein rasches Ende bereiten können, »was eine Lehre für dieses Jahrhundert« sei. Gilt es also, Russland in der Ukraine rechtzeitig in die Arme zu fallen – oder umgekehrt den ukrainischen Faschisten, wie Moskau angibt? Mit ihrem Sammelsurium widersprüchlicher Stellungnahmen verrät die Dokumentation, wie unaufgearbeitet die deutsche Geschichte 100 Jahre nach dem 30. Januar 1933 tatsächlich ist. (jt)