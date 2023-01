NHS-Streiks vor Ausweitung

REUTERS/Toby Melville »Streiken, weil Menschen sterben« – Pflegekräfte am Mittwoch in London

Das britische Gesundheitssystem NHS wird wieder bestreikt. Am Mittwoch morgen begann ein Ausstand der Krankenpfleger, der bis zum heutigen Donnerstag abend fortgesetzt werden soll. Und die nächste Eskalationsstufe ist bereits erreicht.

Die jetzigen Arbeitsniederlegungen betreffen in England die Einrichtungen von insgesamt 55 Betreibergesellschaften. Routineeingriffe wurden abgesagt, nicht lebensnotwendige Operationen verschoben. Ein Viertel aller Krankenhäuser, Arztpraxen und Notaufnahmen ist von dem Ausstand ausgenommen.

Der Streik wird von der Gewerkschaft der Pflegekräfte Royal College of Nursing (RCN) organisiert. Sie vertritt 320.000 Mitglieder im Vereinigten Königreich. Am 15. und 16. Dezember traten ihre Mitglieder erstmals in der 107jährigen Geschichte des RCN in den Ausstand. Sie verlangen 19 Prozent Lohnerhöhung und eine bessere Finanzierung des NHS. Durch »Einsparungen« sind viele Stellen gestrichen oder nicht neu besetzt worden.

Gleichzeitig ist das Personal unterbezahlt: »Zwischen acht und 30 Prozent ist der Lohn im NHS gefallen, im Schnitt gab es Reallohnverluste von zehn Prozent seit 2010«, erklärte der stellvertretende Vorsitzende der Kampagne »Unser NHS muss öffentlich bleiben«, Tony O'Sullivan, im jW-Gespräch.

Der Personalmangel hat verheerende Auswirkungen. Landesweit stehen inzwischen 7,2 Millionen Patienten auf Wartelisten. Es gibt zu wenig Krankenhausbetten. Patienten müssen bis zu 24 Stunden in Krankenwagen vor den Spitälern warten. Ambulanzwagen können Notrufen nicht nachkommen. Gegen diese Zustände streikten in diesem Winter wiederholt die Rettungswagenfahrer. Ihr nächster Ausstand ist für Montag geplant.

Für Notfälle werden die Streikpostenketten verlassen. Das war bei den Fahrern so, und auch die Krankenpfleger erhalten aktuell für akute Rettungsmaßnahmen die formelle Freigabe eines Gewerkschaftsvertreters. Sobald die Behandlung zu Ende ist, schließen sich die Mitarbeiter wieder den Streikenden an. So sollen Todesfälle aufgrund der Arbeitskämpfe vermieden werden.

»Es sterben keine Menschen, weil die Pflegekräfte streiken«, erklärte Pat Cullen vom RCN Anfang der Woche: »Die Pflegekräfte streiken, weil Menschen sterben.« Die aus Kürzungsmaßnahmen resultierende Überlastung des Personals kostet laut einer Studie des Ärzteverbands wöchentlich bis zu 500 Menschenleben.

Die jüngsten Verhandlungen mit der Regierung über Reallohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen sind Anfang dieser Woche gescheitert. Den Pflegerinnen und Pflegern wurden 4,75 Prozent Lohnerhöhung und eine Einmalzahlung von 1.400 Pfund angeboten. RCN-Generalsekretärin Cullen sagte nach dem Abbruch der Gespräche: »Anstatt zu verhandeln, hat sich Rishi Sunak erneut für einen Streik entschieden.«

Für den 6. und 7. Februar sind weitere Ausstände angekündigt. »Die heutigen Streiks sind eine sanfte Eskalation«, erklärte Cullen am Mittwoch. »In drei Wochen werden die Arbeitsniederlegungen deutlich ausgeweitet.« Im Interview mit dem Branchenmagazin Nursing Times vom Dienstag hatte sie klargestellt: »Wir werden so lange streiken, wie die Regierung uns den Rücken zuwendet.«

Aktuell sind, wie gesagt, in England 55 Betreibergesellschaften vom Ausstand der Pfleger betroffen, im Dezember waren es noch 44. Im Februar soll die Zahl laut jüngsten Medieninformationen auf 73 anwachsen. Auch in Wales werden am 6. und 7. Februar jeweils zwölfstündige Streiks abgehalten.

Am Dienstag hatten in London und Manchester bereits Hunderte Mitarbeiter im Bereich Medikamentenlogistik gestreikt. Hier war die Gewerkschaft Unison federführend. Im gesamten Gesundheitswesen weiten sich die Arbeitskämpfe aus. Am 26. Januar werden in England die Physiotherapeuten in den Ausstand treten. In Nordirland erhielt die Gewerkschaft Unite von 87 Prozent ihrer 4.000 Mitglieder im NHS ein Streikmandat – geplant sind nun fünf Streiktage ab 26. Januar.

Nur in Schottland gibt es derzeit keine Arbeitsniederlegungen: Die dortige Regierung hat nennenswerten Lohnerhöhungen zugestimmt – die Verhandlungen mit den Gewerkschaften RCN und GMB laufen.